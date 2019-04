Simulazioni maturità 2019, tutte le tracce di seconda prova per esercitarsi

Cari ragazzi, la maturità 2019 si avvicina ed è arrivato il momento di pensarci sul serio, se non lo avete già fatto!

Quale miglior modo di prepararsi (non solo psicologicamente) al grande momento se non esercitandosi con le simulazioni nazionali del Miur? Già, perché - per chi se lo fosse perso - il ministero dell'Istruzione ha pubblicato, lo scorso 28 febbraio e lo scorso 2 aprile, le tracce di esempio di seconda prova per tutti gli indirizzi scolastici!

Cosa aspetti? Trova la traccia dall'elenco qui sotto e inizia a prepararti per la seconda prova 2019!

Tracce Simulazioni Seconda Prova Maturità 2019 del 28 febbraio - Licei

Ai seguenti link puoi consultare le tracce ufficiali delle. Cerca il tuo il liceo ed esercitati con la traccia proposta dal Miur:

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Scientifico - Matematica e Fisica

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Classico - Latino e Greco

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Linguistico – Inglese e Spagnolo

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Linguistico – Inglese e Francese

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Linguistico – Altri Indirizzi

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Scienze Umane – Scienze Umane

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Liceo Scienze Umane (Economico Sociale)



Tracce Simulazioni Seconda Prova Maturità 2019 del 28 febbraio – Istituti Tecnici

Ai link che seguono le tracce delleselezionate dal ministero dell’Istruzione per i principali istituti tecnici. Per esercitati cerca il tuo indirizzo e consulta la traccia:

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Amministrazione, Finanza e Marketing – Economia aziendale

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Amministrazione, Finanza e Marketing (Relazioni Internazionali) – Economia aziendale e Geo-politica, Lingua Inglese

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Amministrazione, Finanza e Marketing (Sistemi Informativi Aziendali) – Economia aziendale, Informatica

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Tecnico Turismo - Discipline Turistiche e Aziendali, Lingua Inglese

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Meccanica, Meccatronica ed Energia - Tutte le opzioni



Tracce Simulazioni Seconda Prova Maturità 2019 del 28 febbraio – Istituti Professionali

L’elenco che segue contiene i link alle tracce delleper gli istituti professionali. Per scoprire cosa ha proposto il Miur ai maturandi clicca sull’indirizzo che t’interessa:

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Alberghiero - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Servizi Commerciali - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Servizi agricoltura e Sviluppo rurale - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Servizi Socio-Sanitari - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Produzioni Industriali e Artigianali - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 28 febbraio Manutenzione e Assistenza Tecnica

Tracce Simulazioni Seconda Prova Maturità 2019 del 2 aprile - Licei

I Licei che oggi svolgeranno ladella Maturità 2019 sono tantissimi. Di seguito trovi i link al testo della simulazione di tutti gli indirizzi. Cliccaci sopra per consultare quello che ti interessa.

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Scientifico - Matematica e Fisica

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Classico - Latino e Greco

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Linguistico – Inglese e Spagnolo

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Linguistico – Inglese e Francese

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Linguistico – Altri indirizzi

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Scienze Umane – Scienze Umane

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Scienze Umane (Economico Sociale)

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Artistico

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Liceo Musicale e Coreutico

Tracce Simulazioni Seconda Prova Maturità 2019 del 2 aprile - Istituti Tecnici

Qui di seguito, invece, potrete trovare

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Amministrazione, Finanza e Marketing – Economia aziendale

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Amministrazione, Finanza e Marketing (Relazioni Internazionali) – Economia aziendale e Geo-politica, Lingua Inglese

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Amministrazione, Finanza e Marketing (Sistemi Informativi Aziendali) – Economia aziendale, Informatica

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Tecnico Turismo - Discipline Turistiche e Aziendali, Lingua Inglese

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Meccanica, Meccatronica ed Energia – Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Trasporti e Logistica – Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Elettronica, Elettrotecnica e Automazione – Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Informatica e Telecomunicazioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Grafica e Comunicazioni - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Sistema Moda - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Chimica, Materiali e Biotecnologie - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Tecnico Agrario - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tutte le opzioni

Tracce Simulazioni Seconda Prova Maturità 2019 del 2 aprile - Istituti Professionali

Non potevano mancare gli Istituti Professionali. Qui sotto trovate, infatti, anche tutte ledel 2 aprile per quel che riguarda i vari indirizzi 'professionali'.

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Alberghiero - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Servizi Commerciali

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Servizi agricoltura e Sviluppo rurale - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Servizi Socio-Sanitari - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Produzione Industriali e Artigianali - Tutte le opzioni

Traccia simulazione seconda prova 2 aprile Manutenzione e Assistenza Tecnica