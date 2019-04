Simulazione 2 aprile meccanica, meccatronica e energia: tracce e soluzioni maturità 2019 - tutte le opzioni

Oggi 2 aprile è stato un giorno cruciale per tutti i maturandi intenti ad affrontare l'ultima simulazione nazionale di seconda prova, finalizzata a verificare l’acquisizione di conoscenze nelle materie di indirizzo di ogni scuola.

Come stabilito dal Miur a gennaio, la seconda prova da quest’anno sarà profondamente diversa rispetto al passato poiché per la prima volta si configura come un compito a carattere multidisciplinare sulle materie caratterizzanti e fondamentali del proprio percorso di studi.

Per permettere a tutti gli studenti uno svolgimento corretto e coerente con il carico di lavoro da completare, la durata di questa prova sarà compresa fra le 6 e le 8 ore.

Come è strutturata la seconda prova per gli Istituti tecnici nel settore tecnologico

Meccanica e meccatronica: traccia e soluzione simulazione seconda prova 2 aprile

• Disegno, Progettazione, Organizzazione Industriale

• Meccanica, Macchine ed Energia



Sebbene ogni indirizzo specifico abbia materie proprie di riferimento, tuttavia la struttura della seconda prova è la stessa per ciascuno.Nella prima parte infatti si richiedeIn particolare, il candidato sarà coinvolto nell'analisi di problemi tecnico-tecnologici con relative prove di verifica e di collaudo oppure ideare, progettare e sviluppare soluzioni tecniche o per strumenti atti a risolvere problemi in sistemi complessi.Mentre la prima parte dovrà essere completamente svolta per intero, nella seconda invece sarà possibilein base al numero predefinito a cui la traccia richiede di rispondere.Le discipline caratterizzanti questo tipo di indirizzo presenti nella seconda prova sono:Qui trovidel 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alle soluzioni per questo indirizzo: chi vuole collaborare può inviarci la sua proposta di soluzione via mail ae sarà pubblicata in questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova meccanica e meccatronica - SCARICA





Opzione tecnologie dell’occhiale: traccia e soluzione simulazione seconda prova 2 aprile

• Disegno, Progettazione, Organizzazione Industriale

• Tecno.Meccaniche, Processo Prodotto Ind. Occhiale



Le materie oggetto di seconda prova per questa opzione sono:Qui trovidel 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alle soluzioni per questo indirizzo: chi vuole collaborare può inviarci la sua proposta di soluzione via mail ae sarà pubblicata in questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova tecnologie dell'occhiale - SCARICA





Opzione Tecnologie delle materie plastiche: traccia e soluzione simulazione seconda prova 2 aprile

• Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale



La seconda prova per questo indirizzo si svolge sulla base di una disciplina di indirizzo:Qui trovidel 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alle soluzioni per questo indirizzo: chi vuole collaborare può inviarci la sua proposta di soluzione via mail ache sarà pubblicata in qesta pagina.



Traccia simulazione seconda prova Tecnologie delle materie plastiche - SCARICA

Energia: traccia e soluzione simulazione seconda prova 2 aprile

• Impianti Energetici, Disegno, Progettazione

• Meccanica, Macchine ed Energia



Le materie caratterizzanti di questo indirizzo per la seconda prova sono:Qui trovidel 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alle soluzioni per questo indirizzo: chi vuole collaborare può inviarci la sua proposta di soluzione via mail ache sarà pubblicata in questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Energia - SCARICA