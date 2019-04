Simulazione maturità 2019 alberghiero tutte le tracce e le soluzioni - 2 aprile

Alle 8.30 di oggi, 2 aprile 2019, sono state pubblicate le seconde e ultime simulazioni di seconda prova ufficiali del Miur in modo da far prendere confidenza agli studenti con le prove, così da accompagnarli verso le nuove prove di Maturità 2019. La prima simulazione di prima prova di Maturità 2019, quella che ha dato il via a tutte le altre, ha debuttato più di un mese fa, e oggi ecco che arrivano le ultime tracce di seconda prova, che differentemente da quelle di quelle di prima prova, sono diverse per ogni indirizzo, testando le conoscenze dei ragazzi sulle materie specifiche dell’indirizzo di studi. Di seguito potrete trovare le simulazioni di seconda prova della nuova Maturità 2019 dell’Istituto Professionale Alberghiero con tutte le sue articolazioni, tenendo a mente che le seconde prove dell’alberghiero sono divise in due parti: una prima parte uguale per ogni indirizzo e decisa dal Miur, e una seconda parte decisa dalla Commissione d’esame di ogni singola classe. Noi di Skuola.net proponiamo di seguito esclusivamente le tracce ufficiali del Miur, quindi solo la prima e unica parte della prova diffusa il 2 aprile 2019.

Prodotti dolciari artigianali ed industriali tracce e soluzioni simulazioni seconda prova 2019

mail_placeholder

Diversa invece è la traccia per l’opzione Prodotti dolciari artigianali ed industriali, infatti i maturandi di questo indirizzo di studi dovranno affrontare una prova che comprende:. La prima parte della seconda prova proposta dal Miur per questa opzione la troverete qui di seguito.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Prodotti dolciari artigianali ed industriali - SCARICA

Enogastronomia tracce e soluzioni simulazioni seconda prova 2019

mail_placeholder

Gli studenti di Enogastronomia si sono trovati davanti una seconda prova che riguarda queste due materie:. Ecco quindi di seguito la prima parte della seconda prova ufficiale rilasciata dal Miur alle 8.30 di questa mattina.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Enogastronomia - SCARICA

Accoglienza turistica tracce e soluzioni simulazioni seconda prova 2019

mail_placeholder

Infine per l’indirizzo Accoglienza turistica, la seconda prova di Maturità 2019 riguarderà. Di seguito potrete quindi trovare la prima parte della seconda prova rilasciata alle 8.30 dal Miur.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Accoglienza turistica - SCARICA

Servizi di sala e di vendita tracce e soluzioni simulazioni seconda prova 2019

mail_placeholder

E ancora diversa è la traccia che i ragazzi dell’opzione Servizi di sala e vendita, fronteggiando queste due materie:. Di seguito troverete la prima parte della seconda prova proposta oggi dal Miur.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Servizi di sala e vendita - SCARICA