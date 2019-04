Simulazione seconda prova 2019 Scienze Umane opzione Economico sociale: soluzione e traccia 2 aprile

La Maturità 2019 sarà piena di cambiamenti e modifiche e gli studenti attraverso le simulazioni che in questi mesi hanno affrontato hanno potuto avvicinarsi al nuovo Esame di stato. Noi di Skuola.net siamo stati vicino agli studenti per le tre precedenti esercitazioni e faremo lo stesso oggi per l'ultima simulazione prevista dal Miur prima dell’esame di Maturità 2019. Con un brano dal titolo Lavoro e società sotto il profilo giuridico e sociale.



Liceo Scienze Umane Economico Sociale, traccia simulazione seconda prova Maturità

Soluzione Liceo Scienze Umane Economico Sociale, simulazione seconda prova Maturità

Seconda prova scritta Maturità 2019 Economico Sociale: tutti i cambiamenti

Simulazioni prove scritte Maturità 2019

Come già anticipato, noi di Skuola.net seguiremo questa seconda esercitazione proposta dal Miur, eladella simulazione del Liceo di Scienze Umane opzione Economico Sociale.Per ciò che riguarda ladella traccia, i nostri tutor non la svolgeranno. Se dunque volete contribuire, potete inviare la vostra proposta di soluzione presso la nostra redazione e la pubblicheremo in questa pagina.Una delle grandi novità di questa maturità è proprio evidente nella seconda prova, chee vedrà al suo interno un sostanziale stravolgimento: molti indirizzi infatti avranno come materia oggetto della prova non più una sola disciplina, ma. Per la prima volta si tratterà dunque di una prova, mirata a testare le conoscenze degli studenti su due materie, differenti per ogni indirizzo di studi.Come per tutti gli altri licei con due materie di indirizzo, anche per quello delle, la prova vedrà questa nuova regola entrare in vigore da subito in quanto le discipline oggetto di verifica saranno:Il Ministero dell’Istruzione ha deciso più di un mese fa, di stabilire delle date nazionali nelle quali somministrare agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, delle simulazioni di prove scritte il più possibile simili alle prove che i maturandi affronteranno il prossimo giugno 2019. Dopo quelle di prima prova svolte il 19 febbraio e il 26 marzo, oggi 2 aprile si chiude il ciclo con la seconda prova, già anticipata da quella precedente dello scorso 28 febbraio.