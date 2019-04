Soluzione Economia Aziendale simulazione seconda prova 2019: traccia 2 aprile - Amministrazione Finanza e Marketing

Oggi 2 aprile si è concluso il ciclo delle quattro esercitazioni scritte predisposte dal Miur: un'opportunità imperdibile per conoscere meglio ed esercitarsi, mettendosi alla prova con la nuova tipologia d’esame. Infatti la maturità 2019 porterà tantissimi cambiamenti, anche per i ragazzi dell’Istituto Tecnico, Settore Economico, Amministrazione Finanza e Marketing. Le tracce di esempio per la seconda prova di Economia Aziendale, la materia scelta dal Miur per l'indirizzo principale del tecnico AFM, sono uscite oggi alle 8.30 sul suo sito ufficiale.

Noi di Skuola.net, come per tutte le altre simulazioni, seguiremo in diretta anche quest'ultima aggiornandovi su tutte le novità della giornata. In questo articolo potrete trovare le tracce ufficiali del Miur rilasciate per la simulazione del 2 aprile dell’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing, e la soluzione svolta dai nostri tutor!.

Economia Aziendale: soluzione simulazione seconda prova Maturità 2019

L'articolo è in aggiornamento e i nostri tutor stanno lavorando alla soluzione della traccia di seconda prova di Economia Aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.Qui trovate la soluzione della COMPLETA della simulazione di economia aziendale del 2 aprile, a cura del tutor Giovanni Carlini:

Soluzione Economia Aziendale DEFINITIVA - 2 aprile by Skuola.net on Scribd

Amministrazione, Finanza e Marketing: traccia simulazione seconda prova Maturità 2019

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e marketing stamattina si sono trovati davanti una prova concentrata nella materia diDi seguito troverete

Traccia simulazione seconda prova tecnico AFM - SCARICA

