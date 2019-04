Simulazione sistema Moda Maturità 2019: seconda prova 2 aprile tracce e soluzioni

Oggi 2 aprile i maturandi hanno svolto l'ultima simulazione nazionale di seconda prova, fondamentale per la valutazione delle conoscenze nelle materie di indirizzo.

Alle ore 8:30 il Miur ha inviato alle scuole le simulazioni da assegnare ai maturandi e contemporaneamente le ha diffuse anche sul suo sito, consultabili da tutti, nella sezione ‘Esami di Stato’.

Dopo le prime te svolte lo scorso 19 e 28 febbraio e 26 marzo, ecco che oggi si chiude il cerchio delle esercitazioni scritte prima dell'esame vero e proprio.

Per ciò che riguarda gli istituti tecnici nel settore tecnologico di indirizzo ‘Moda’, la prova è volta a simulare situazioni in un contesto aziendale e si divide in due parti.



Simulazione maturità seconda prova Opzione ‘Tessile, abbigliamento e moda’ tracce e soluzioni

• Ideaz. Progettaz. Industrializz. Prodotti Moda;

• Tecno. Applic. Mate. Proc. Produt.vi Organiz.vi Moda.



Nella prima parte il candidato dovrà quindi individuare. Nella seconda parte invece è possibile scegliere alcuni tra i proposti, in base al numero indicato sulla traccia. La prova sarà quindi e la durata a disposizione è. Le discipline caratterizzanti sono per questa opzione sono:

• Ideaz. Progettaz. Industrializz. Prodotti Moda;
• Tecno. Applic. Mate. Proc. Produt.vi Organiz.vi Moda.

Ciò che viene richiesto dalla prima materia è sicuramente la conoscenza della storia della moda e dell'ideazione e lo sviluppo di un prodotto di moda. Gli studenti devono inoltre dar prova di conoscere e saper praticare diverse tecniche di disegno e rappresentazione grafica; dopo aver risolto problemi progettuali e schede tecniche di prodotto lo studente deve proseguire il compito fino alla fase dell'industrializzazione e dei relativi processi della filiera tessile/abbigliamento e moda. Per la seconda materia invece è indispensabile la conoscenza delle diversità merceologiche delle materie prime e dei semilavorati, dei cicli tecnologici, della programmazione industriale dei prodotti di moda e infine dei processi di nobilitazione e di controllo qualità delle materie prime e dei prodotti finiti. Consulta qui la della simulazione di seconda prova.

Traccia simulazione seconda prova Opzione ‘Tessile, abbigliamento e moda’ - SCARICA

Simulazione seconda prova maturità Opzione ‘Calzature e Moda’: tracce e soluzioni

• Ideaz. Progettaz. Industrializz. Prodotti Moda;

• Tecno. Applic. Mate. Proc. Produt.vi Organiz.vi Moda.



La prova multidisciplinare prevede per questo indirizzo le seguenti materie:

• Ideaz. Progettaz. Industrializz. Prodotti Moda;
• Tecno. Applic. Mate. Proc. Produt.vi Organiz.vi Moda.

La prima delle due discipline mira a verificare l'ideazione e lo sviluppo di un prodotto calzaturiero, sullo sfondo di una conoscenza consolidata della storia della calzatura. Lo studente deve avere dimestichezza con i processi della filiera tessile/abbigliamento e moda messi in relazione al prodotto finale, alla loro industrializzazione e infine ai costi economici ad esso riferiti. La seconda materia invece richiede conoscenze relative alle materie prime e ai semilavorati, ai cicli tecnologici, alla programmazione industriale di calzature e infine ai processi di nobilitazione e di controllo qualità delle materie prime e dei prodotti stessi finiti. Consulta qui la della simulazione di seconda prova.

Traccia simulazione seconda prova Opzione ‘Calzature e Moda’ - SCARICA

Simulazione maturità seconda prova Opzione ‘Disegno Tessuti’: tracce e soluzioni

• Ideazione Progettazione Tessuti, Stampa e Cad



Per questa opzione qui la seconda prova non è multidisciplinare poiché prevede solo una materia:

• Ideazione Progettazione Tessuti, Stampa e Cad

Per svolgere questo compito è importante saper ideare, disegnare e sviluppare un progetto nel settore dell'abbigliamento. La prova mira quindi a verificare le abilità di disegno, la conoscenza della storia dei vari tipi di tessuto e le differenze fra questi, nonché la capacità di progettazione e di industrializzazione di un prodotto finito, tenendo presenti sempre i processi della filiera tessile/abbigliamento e moda, la sua qualità e infine anche i costi economici che lo caratterizzano. Consulta qui la della simulazione di seconda prova.

Traccia simulazione seconda prova Opzione ‘Disegno Tessuti’ - SCARICA