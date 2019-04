Simulazione seconda prova 2019, AFM Sistemi Informativi Aziendali: soluzione e traccia 2 aprile

Oggi martedì 2 aprile i maturandi affrontano per la prima volta la simulazione nazionale di seconda prova.

Ormai si sa che da quest’anno la maturità subirà cambiamenti sostanziali evidenti soprattutto per la seconda prova caratterizzata dalla nuova tipologia multidisciplinare , per tutte quelle scuole che hanno due materie di indirizzo.

Traccia e soluzione della seconda prova di Economia Aziendale e Informatica

Traccia e soluzione della seconda prova di Economia Aziendale e Informatica

AFM con Articolazione Sistemi Informativi Aziendali: come è strutturata la seconda prova

• analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio;

• analisi di casi aziendali e professionali;

• simulazioni aziendali.



Tra i tecnici AFM, sono due le materie di indirizzo di quello con Articolazione Sistemi Informativi Aziendali: Economia Aziendale e Informatica. Il tempo a disposizione per lo svolgimento è di 6 ore. Per Economia Aziendale la prima parte della prova consiste nella scelta da parte del candidato di una delle seguenti tipologie: analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio; analisi di casi aziendali e professionali; simulazioni aziendali. Nella seconda parte invece i candidati dovranno rispondere ad alcuni quesiti a scelta fra quelli proposti in base al numero indicato dalla traccia. I nuclei tematici fondamentali per completare questa prova si concentrano sui sistemi economici locali, nazionali e globali, il mercato del lavoro, l'attività di marketing, gli strumenti di comunicazione e più in generale, tutto quello che interessa i sistemi aziendali e la loro gestione. La materia di Informatica invece è strutturata in modo da verificare le competenze per poter affrontare problemi, gestire progetti, individuare potenzialità e criticità dei sistemi informatici anche in rete. I nuclei tematici fondamentali per questa materia sono da rintracciare nei sistemi informatici e informativi nei processi aziendali, basi di dati, reti di comunicazione, aspetti giuridici e di sicurezza nelle applicazioni informatiche e sul web.