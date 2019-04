Manutenzione e assistenza tecnica simulazione maturità 2 aprile 2019, tracce e soluzioni

Oggi 2 aprile si sono svolte per tutti i maturandi le ultime simulazioni nazionali di seconda prova.

Per ciò che riguarda gli Istituti professionali del settore ‘Industria e Artigianato’ di indirizzo in ‘Manutenzione e assistenza tecnica’, la prova ha una durata compresa fra le sei e le otto ore (ma per esigenze organizzative la Commissione potrebbe decidere di far svolgere la prova in due giorni) ed è divisa in due parti.

Alle ore 8:30 infatti il Miur ha inviato alle scuole le simulazioni da consegnare agli studenti di quinto e contemporaneamente le ha rese pubbliche sul suo sito nella sezione ‘Esami di Stato’.



Manutenzione e Assistenza tecnica opzione 'Manutenzione dei mezzi di trasporto'

• Tecnologie, Diagnostica, Manutenzione dei mezzi di trasporto



mail_placeholder

Nella prima parte agli studenti potrebbe essere richiesta o l’analisi di problemi tecnici relativi alle materie prime del proprio specifico settore; o la diagnosi sul mantenimento di macchine e impianti; o l’organizzazione dei servizi tecnici in riferimento alle normative sulla sicurezza personale e ambientale.La seconda parte invece è predisposta dalla Commissione d’Esame non solo in base allo specifico Piano dell’Offerta Formativa di una determinata scuola ma anche considerando la disponibilità di attrezzature tecnologiche e laboratoriali dell’istituto stesso.La disciplina caratterizzante oggetto della seconda prova per questa opzione è:Sono richieste conoscenze riguardo all'individuazione di guasti e alla capacità di assemblaggio e smontaggio di componenti e impianti; inoltre sono indispensabili anche saperi sulle procedure per l’installazione e il collaudo dei dispositivi e dei mezzi di trasporto, sulla pianificazione e sul controllo della manutenzione e degli interventi (considerando anche i relativi costi) attraverso strumenti diagnostici anche digitali.Qui trovare ladella simulazione di seconda prova del 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia Manutenzione dei mezzi di trasporto e curvature

Manutenzione e Assistenza tecnica opzione 'Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili'

• Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali



mail_placeholder

Manutenzione e Assistenza tecnica opzione 'Manutenzione e Assistenza tecnica': tracce e soluzioni simulazione maturità

• Tecnologie Tecniche, Installazione e Manutenzione



mail_placeholder

Anche per questa opzione è prevista una sola disciplina caratterizzante per la seconda prova:Gli studenti devono dimostrare di aver acquisito saperi riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, la funzionalità di impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici, i processi di installazione, manutenzione, collaudo e infine competenze sulla gestione delle risorse di scorta nei magazzini, sempre in relazione alle componenti e ai sistemi.Qui trovare ladella simulazione di seconda prova del 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.La seconda prova si concentra in una sola materia:Gli studenti attraverso lo studio di questa disciplina devono avere conoscenze in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, della funzionalità di impianti elettrici e meccanici, dei processi di installazione, manutenzione e collaudo e di gestione delle scorte di magazzino.Qui trovare ladella simulazione di seconda prova del 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia Manutenzione e Assistenza tecnica e curvature