Trasporti e Logistica, simulazione maturità 2 aprile: tracce e soluzioni - tutte le opzioni

Oggi 2 aprile nelle scuole superiori si è svolta l'ultima simulazione nazionale di seconda prova, diretta a verificare le conoscenze nelle specifiche materie di indirizzo.

Alle ore 8:30 il Miur ha infatti inviato le simulazioni agli istituti e, contemporaneamente, le ha rese pubbliche sul proprio sito nella sezione ‘Esami di Stato’.

Per gli Istituti tecnici di indirizzo in ‘Trasporti e Logistica’, in particolare, la prova dura dalle 6 alle 8 ore ed è divisa in due parti.

Nel confrontarsi con la prima parte gli studenti devono completare o un’analisi di problemi tecnico-tecnologici, oppure l'ideazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche per problemi tecnologici o per problemi legati all’organizzazione e ala gestione delle attività produttive.



Costruzione del mezzo: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo



Costruzioni aeronautiche: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo aereo



Costruzioni navali: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo navale



Conduzione del mezzo aereo: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Scienze della navigazione, Struttura e Costruzione del mezzo aereo



La seconda parte invece è strutturata con alcuni quesiti a risposta aperta a scelta, in conformità comunque del numero richiesto dalla traccia.La materia oggetto di seconda prova per questa opzione è:Tale materia mira a consolidare le conoscenze riguardanti le tipologie dei mezzi e del loro utilizzo; i principi di cinematica, statica, dinamica e termodinamica in relazione al mezzo di trasporto; i modi per ridurre l’impatto ambientale; infine le caratteristiche dei materiali ingegneristici e le norme per la sicurezza (compresi i sistemi di prevenzione e protezione).Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!La seconda prova per questa opzione presenta la seguente materia:Lo studio di questa disciplina è basato sui saperi che riguardano gli impianti di bordo, la manutenzione dei velivoli, le tipologie e le caratteristiche degli aereomobili.Indispesabili sono inoltre nozioni relative a collaudi e prove, a materiali per impieghi aereonautici e infine alle norme di sicurezza e sostenibilità ambientale.Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!Per questa opzione la disciplina caratterizzante è:I nuclei fondamentali sono quelli relativi agli aspetti che caratterizzano il mezzo navale, le sue componenti e strutture di scafo. In particolare, è importante conoscere la stabilità dei galleggianti, la robustezza longitudinale, il calcolo e il disegno di ogni parte del mezzo navale, la classificazione di impianti navali di scafo ed infine la classificazione degli incendi e degli impianti antincendio.Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!La disciplina caratterizzante di seconda prova per questa opzione è:Tutti tutti gli aspetti della pianificazione di volo (es. radionavigazione, cartografie dei percorsi ecc.), della gestione del traffico aereo (servizi e procedere di controllo) e dell’analisi meteorologica (moti dell’atmosfera, bollettini, lettura e analisi di carte meteorologiche) sono le conoscenze basilari per questa materia.Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!

Traccia simulazione seconda prova Conduzione del mezzo aereo - SCARICA

Conduzione del mezzo navale: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Scienze della navigazione, Struttura e Costruzione del mezzo navale



Conduzione di apparati ed impianti marittimi: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Meccanica e macchine



Logistica: traccia e soluzione simulazione 2 aprile

• Logistica



La materia che caratterizza la seconda prova per questa opzione è:I temi cardine di questa materia sono la pianificazione e il monitoraggio della navigazione, la gestione del mezzo navale in base alle interazioni con l’ambiente esterno, l’organizzazione del lavoro in bridge team e infine le normative in materia di sicurezza, di salvaguardia della vita umana e in mare e di protezione dell’ambiente marino.Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!La materia su cui verte la seconda prova per questa opzione è:I nuclei tematici fondamentali di questa disciplina sono quelli relativi al controllo, alla gestione e al funzionamento delle componenti di uno specifico mezzo e dei macchinari e impianti di bordo, tenendo conto anche delle interazioni con l’ambiente sterno. È importante anche saper distinguere le diverse tipologie e funzioni dei vari mezzi di trasporto, e saper organizzare la gestione degli spazi a bordo e le attività di carico/scarico di merci e passeggeri nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!La materia oggetto di seconda prova per questa opzione è la seguente:Ciò che è necessario sapere per affrontare questa disciplina riguarda la gestione degli spazi a bordo e dei servizi di carico/scarico merci e passeggeri e conseguentemente dei magazzini; l’organizzazione della catena logistica; la gestione delle attività di picking, dei trasporti modali e intermodali e delle prestazioni logistiche e dei loro costi; la gestione degli approvvigionamenti di materie prime/semilavorati, dei prodotti finiti e dei clienti; il rispetto degli standard di qualità e delle norme di sicurezza in conformità alle normative di riferimento europee e internazionali.Qui trovi ladi simulazione di seconda prova.I nostri tutor non stanno lavorando allama se qualcuno volesse contribuire, può inviare la sua proposta di soluzione a: la pubblicheremo su questa pagina!