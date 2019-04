Servizi agricoltura e sviluppo rurale: Simulazione seconda prova 2 aprile Maturità 2019, tracce e soliuzioni

Proprio in queste ore migliaia di studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado stanno affrontando le ultime simulazioni ufficiali di seconda prova della nuova Maturità 2019 rilasciate dal Miur. Noi di Skuola.net siamo sempre pronti per aiutarvi e supportarvi nel percorso verso la nuova Maturità 2019, e anche oggi non potevamo tirarci indietro: infatti in questo articolo troverete tutte le tracce ufficiali del Miur su Servizi agricoltura e sviluppo rurale e tutti i suoi indirizzi. Mentre per quanto riguarda le soluzioni, attualmente i nostri tutor non ci stanno ancora lavorando, ma se voi siete sicuri dei vostri elaborati e avete il desiderio di condividerli con altri studenti come voi, potete inviarli al nostro sito e noi li pubblicheremo!

Opzione Gestione risorse forestali e montane simulazione seconda prova 2 aprile: tracce e soluzioni

Diversa invece è la traccia per l’opzione Gestione risorse forestali e montane, infatti i maturandi di questo indirizzo di studi hanno appena letto il loro compito d’esame che ha come materie:. Questa è la traccia proposta dal Miur per questa opzione.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Opzione Gestione risorse forestali e montane - SCARICA

Agricoltura e Sviluppo Rurale simulazione seconda prova 2 aprile: tracce e soluzioni

Per quanto riguarda l’indirizzo Agricoltura e Sviluppo Rurale la prova prevede la verifica delle conoscenze in due materie:. Ecco di seguito la traccia ufficiale rilasciata dal Miur alle 8.30 di questa mattina.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Agricoltura e Sviluppo Rurale - SCARICA

Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio simulazione seconda prova 2 aprile tracce e soluzioni

E ancora diversa è la traccia che i ragazzi dell’opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio deve affrontare, fronteggiando queste due materie:. Di seguito la traccia proposta oggi dal Miur.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio - SCARICA