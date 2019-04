Simulazione Maturità 2019 servizi socio-sanitari: tracce e soluzioni 2 aprile

Oggi, il 2 aprile 2019, sono state rilasciate le seconde e ultime simulazioni di seconda prova ufficiali del Miur per abituare gli studenti e accompagnarli verso le nuove prove di Maturità 2019. A poco una settimana dalla somministrazione nelle scuole delle ultime simulazioni di prima prova di Maturità, ecco che arrivano le seconde e ultime tracce di seconda prova, che a differenza di quelle di prima prova, sono diverse per ogni indirizzo di studi. Di seguito potrete trovare le simulazioni di seconda prova della nuova Maturità 2019 dell’Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari con le sue articolazioni.

Seconda prova Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico: simulazione 2 aprile

Diversa invece è la traccia per l’opzione Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie -, infatti i maturandi di questo indirizzo di studi hanno appena letto il loro compito d’esame che ha come materie:. La traccia proposta dal Miur per questa opzione la troverete qui di seguito.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico - SCARICA

Servizi socio sanitari: simulazione seconda prova 2 aprile

Per quanto riguarda l’indirizzo Servizi Socio-Sanitari la prova prevede la verifica delle conoscenze in due materie:. Ecco di seguito la traccia ufficiale rilasciata dal Miur alle 8.30 di questa mattina.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Servizi Socio Sanitari - SCARICA

Simulazione 2 aprile: Seconda prova Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico

E ancora diversa è la traccia che i ragazzi dell’opzione Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie -, fronteggiando queste due materie:. Di seguito la traccia proposta oggi dal Miur.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.

Traccia simulazione seconda prova Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico - SCARICA