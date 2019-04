Liceo artistico simulazione maturità 2019, seconda prova 2 aprile: le tracce

Oggi 2 aprile gli studenti del quinto anno delle superiori hanno svolto la simulazione nazionale di seconda prova, strutturata dal Miur sulle materie di indirizzo specifiche di ogni scuola.

Le tracce sono state inviate stamattina dal Miur alle ore 8:30 alle scuole e contemporaneamente sono state pubblicate anche sul sito online del ministero nella sezione ‘Esami di Stato’.

Nel Liceo Artistico, la seconda prova consiste nel realizzare un progetto attraverso determinati passaggi che prevedono un’iniziale preparazione di schizzi preliminari e bozzetti e la loro restituzione in una veste tecnico-grafica appropriata. Segue poi la realizzazione di un modello del progetto accompagnato infine da una relazione che ne illustri la sostanza e le scelte operate nel realizzarlo.



Liceo artistico indirizzo Architettura e Ambiente: tracce simulazione 2 aprile

Tutto il lavoro deve essere ovviamente supportato dall’uso die più in generale, di tecnologie digitali e mezzi multimediali adeguati alle finalità progettuali.Proprio perché si tratta di un lungo lavoro, il tempo che gli studenti hanno a disposizione per completare la prova è ripartito inLa materia su cui verte la seconda prova per questo indirizzo è ‘’ mirata quindi a verificare la comprensione dei processi progettuali relativi al contesto ambientale e a quello dell’insieme dei valori sociali e culturali dell’architettura.Qui trovate ladella simulazione di seconda prova.

Liceo artistico indirizzo Arti figurative curv. plastico-scultoreo: tracce simulazione 2 aprile

’ è la disciplina caratterizzante questo indirizzo e le capacità richieste sono quelle inerenti alla composizione, alla riproduzione della realtà, alla percezione visiva e infine alla rappresentazione bidimensionale e tridimensionale. Con una traccia sul sogno.

Liceo artistico indirizzo Arti figurative curv. grafico-pittorico: tracce simulazione 2 aprile

La materia caratterizzante per questo tipo di scuola è quella relativa a ‘’ che si propone di esaminare la riproduzione della realtà e la percezione visiva di essa, considerando il carattere di bidimensionalità e tridimensionalità che la caratterizza.

Liceo artistico indirizzo Arti figurative curv. arte del plastico-pittorico: tracce simulazione 2 aprile

Questo è l’unico indirizzo nel Liceo artistico che presenta una seconda provain ‘’ e ‘’.Qui trovate ladella simulazione di seconda prova.

Liceo artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale: tracce simulazione 2 aprile

La seconda prova per questo indirizzo è concentrata in ‘’ che riguarda tutti gli elementi coinvolti nei processi progettuali e produttivi del settore audiovisivo: è necessario quindi saper realizzare immagini animate e produzioni audio.Qui trovate ladella simulazione di seconda prova.

Liceo artistico indirizzo Scenografia: tracce simulazione 2 aprile

È ‘’ la materia su cui verte la seconda prova. Gli studenti devono quindi riuscire a concentrare tutti gli aspetti che influiscono nella realizzazione di una scenografia e, più in generale, degli spazi espositivi.Oltre al disegno a mano libera e geometrico-descrittivo quindi è fondamentale anche l’interazione con mezzi multimediali e tecnologie digitali garantendo sempre l’incessante interazione fra tutti i tipi di medium in campo artistico.Qui trovate ladella simulazione di seconda prova.

Liceo artistico indirizzo Grafica: tracce simulazione 2 aprile

’ è la disciplina scelta per la seconda prova. Fondamentale è la conoscenza della storia della grafica e dei mass-media mentre le abilità esaminate sono quelle di progettazione di artefatti grafici, di sviluppo di tecniche grafiche digitali e non, e infine di progettazione con disegni e modelli.Qui trovate ladella simulazione di seconda prova.

