Simulazione maturità Tecnico Agrario 2019: tracce e soluzioni 2 aprile

Oggi 2 aprile 2019, i maturandi italiani stanno affrontando l'ultima simulazione nazionale di seconda prova, mirata a verificare le conoscenze nelle materie di indirizzo proprie di ogni scuola.

Per gli Istituti tecnici di indirizzo agrario, la prova si presenta a carattere multidisciplinare, dura dalle sei alle otto ore ed è divisa in due parti.

La prima è caratterizzata da attività di analisi tecnologico-tecniche, o dalla predisposizione di fasi per la realizzazione di prodotti/servizi e per la loro commercializzazione, oppure dalla risoluzione di problemi economici-estimativi riguardanti casi del settore di indirizzo specifico.

Nella seconda parte invece i candidati devono rispondere ad alcuni quesiti a scelta sempre in base al numero richiesto dalla traccia.



Istituto tecnico agrario indirizzo Gestione dell’ambiente e del territorio: tracce e soluzioni

• Gestione dell’ambiente e del territorio;

• Produzioni vegetali.



Le discipline caratterizzanti questa opzione del tecnico agrario sono:Grazie allo studio di ‘’ gli studenti devono saper riconoscere la classificazione dei diversi tipi di territorio e di paesaggio, e le relative caratteristiche e normative ambientali vigenti, comprese quelle affidate agli organi amministrativi territoriali. Devono inoltre avere nozioni di difesa dell’ambiente, di tutela dell’ecosistema e della biodiversità, e di ingegneria naturalistica.La seconda materia, ‘’, permette agli studenti di riconoscere i cicli produttivi e le esigenze ambientali, la distinzione fra i diversi tipi di allevamento, di tecniche colturali e di classificazione botaniche fra specie arbustive e arboree e fra colture erbacee e arboree. Infine sono richieste conoscenze anche in materia di difesa da avversità biotiche e abiotiche, di qualità dei prodotti e di produzioni sostenibili e biologiche.Qui trovate ladella simulazione.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.



Traccia Gestione dell’ambiente e del territorio

Istituto tecnico agrario indirizzo Produzioni e Trasformazioni: tracce e soluzioni simulazione 2 aprile

• Produzioni vegetali;

• Trasformazione dei prodotti.



La seconda prova per questa opzione dell’indirizzo tecnico agrario verte sulle seguenti materie:Per ciò che riguarda ‘’ è richiesta la conoscenza dei caratteri morfologici, biologici e produttive delle colture erbacee, arbustive e arboree e della loro prevenzione e difesa dalle avversità biotiche e abiotiche.Inoltre devono essere conosciute anche le modalità e le differenze di coltura e di allevamento, la classificazione botanica e la valutazione della qualità dei prodotti e delle produzioni sostenibili.’ invece è una materia che mira a consolidare informazioni riguardo ai settori dell’enologia, del caseificio, dell’oleificio e del conservificio; in particolare oltre alla valutazione della qualità dei prodotti derivati dai rispettivi ambienti di appartenenza, gli studenti devono saper riconoscere i processi e le composizioni di questi all’interno dell’industria enologica, lattiero casearia, olearia e conserviera.Qui trovate ladella simulazione.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.



Traccia agrario produzioni trasformazioni

Istituto tecnico agrario indirizzo in Viticoltura ed enologia: tracce e soluzioni simulazione 2 aprile

• Enologia;

• Viticoltura e difesa della vite.



Le materie oggetto della seconda prova multidisciplinare per questo indirizzo del tecnico agrario sono:Lo studio dell’‘’ presuppone saperi riguardanti la maturazione dell’uva e de tempo di vendemmia, le linee di trasformazione (tecnologie di vinificazione in bianco, rosso, rosato e tecniche di spumantizzazione), le caratteristiche chimiche e microbiologiche della fermentazione e il controllo e la conduzione dei processi di trasformazione, di stabilizzazione, di conservazione e infine di affinamento del vino.La disciplina ‘’ è finalizzata allo studio dei caratteri fisiologici e morfologici della vite, di impianto e di gestione del suolo, della chioma della vite e più in generale dell’ecosistema viticolo considerando sempre le strategie di difesa da avversità e parassiti; inoltre, la materia fornisce altri saperi riguardo alla qualità del prodotto e alle modalità di raccolta e alla coltivazione dell’uva.Qui trovate ladella simulazione.I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione. Se volete contribuire alla proposta di soluzione, potete inviarcela via mail all'indirizzoe sarà pubblicata su questa pagina.



Traccia Viticoltura ed enologia