Simulazione maturità 2019 Scienze umane: soluzione e traccia 2 aprile

Alla Maturità 2019 manca sempre meno e dopo la prima esercitazione scritta di seconda prova del 28 febbraio oggi 2 aprile gli studenti sono chiamati a svolgere l'ultima simulazione prima della seconda prova vera e propria di esame, il 20 giugno. Con un brano dal titolo L’idea dell’infanzia nella società contemporanea.

Tracce e soluzioni simulazione 2 aprile di seconda prova: Liceo Scienze Umane

Di seguito potrete trovare della simulazione di seconda prova scritta.

Seconda prova Maturità 2019 Scienze Umane: cosa cambia?

Simulazioni scritte Maturità 2019

La seconda prova scritta di questa Maturità 2019 dalla nuova riforma. Infatti il Miur, per la prima volta, ha deciso di introdurre la possibilità di una prova. Ma, nei fatti, poiché questo liceo, a differenza degli altri, non ha due materie di indirizzo ma solo una. Per questo la seconda prova non è strutturata in senso multidisciplinare. Quest'anno il Ministero dell'Istruzione ha deciso di aiutare e accompagnare i maturandi verso la nuova Maturità fissando delle prove da far svolgere agli studenti in tutto e per tutto simili ai compiti d'esame che i maturandi potrebbero avere di fronte a giugno 2019. Dopo le simulazioni di prima prova del 19 febbraio e del 26 marzo, e la prima di seconda prova il 28 febbraio, oggi 2 aprile con quella sempre di seconda prova, si chiude il ciclo di esercitazioni scritte previsto dal Miur.