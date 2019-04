Simulazione seconda prova 2019: AFM Relazioni Internazionali Marketing, soluzione e traccia 2 aprile

Oggi giovedì 2 aprile i maturandi italiani hanno svolto l'ultima simulazione nazionale di seconda prova.

Tra le novità di questa nuova maturità 2019 spicca sicuramente il carattere multidisciplinare della seconda prova che da quest’anno impegnerà gli studenti in due materie di indirizzo, qualora presenti nella scuola che si frequenta.

Clicca qui per tutte le tracce e le soluzioni della simulazione seconda prova maturità 2019 del 2 aprile

Traccia e soluzione simulazione seconda prova di Economia Aziendale e Geo-Politica e Lingua Inglese

AFM con articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing: come è strutturata la seconda prova

• analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;

• analisi di casi aziendali;

• simulazioni aziendali.



Qui troverete la traccia della simulazione.L’articolo è in aggiornamento. I nostri tutor non stanno lavorando alla soluzione di questa traccia ma se volete contribuire potete inviare la vostra proposta di soluzione ae la pubblicheremo su questa pagina.In particolare, per l’istituto tecnico AFM - Amministrazione, Finanza, Marketing - con indirizzo in Relazioni Internazionali per il Marketing, la seconda prova verte su due materie:Il tempo per lo svolgimento della prova oscillae, per ciò che riguarda, è richiesta la risoluzione di una selle seguenti tipologie di verifica:Seguono poi alcunetra cui il candidato sceglierà un numero pari a quello indicato dalla traccia.I nuclei tematici fondamentali da sapere per rispondere alle domande riguardano i modelli e la gestione dei sistemi aziendali e la loro evoluzione, il mercato del lavoro, attività di marketing, gli strumenti di comunicazione e i sistemi economici locali, nazionali e globali.Anche la prova diè divisa in due parti volte entrambe a verificare il raggiungimento deldi padronanza della lingua in base ai parametri del Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue.La prima parte è strutturata sulla, uno di tematica tecnica-professionale e uno di attualità, accompagnati damiste, aperte e chiuse.Nella seconda parte invece gli studenti devono, uno sulla materia di indirizzo e l’altro di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo di dominio pubblico.