Costruzioni, ambiente e territorio, simulazione seconda prova 2 aprile: tracce e soluzioni

L'ultima simulazione di seconda prova è arrivata! La data stabilita dal Miur è infatti il 2 aprile 2019. Vediamo più nel dettaglio come funziona lo svolgimento di questa prova per l’istituto CTA tecnico costruzioni ambiente e territorio. Per tutti i vari indirizzi la prova avrà durata variabile tra le 6 e le 8 ore. Secondo il comunicato del Miur “La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base di un numero prefissato”. Lo stesso documento del ministero annuncia che se le discipline fossero state due (come è stato, nel momento in cui sono state comunicate le materie), “la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari”.



Tecnologie del legno nelle costruzioni: simulazione 2 aprile seconda prova tracce e soluzioni

Costruzioni ambiente e territorio: simulazione seconda prova tracce e soluzioni 2 aprile

Geotecnico: simulazione seconda prova tracce e soluzioni 2 aprile 2019

Tecnologie del Legno nelle Costruzioni e Progettazione, Costruzioni e Impianti: queste sono le materie protagoniste della seconda prova di quest’anno. Per completare la prova avete a disposizione, come gli altri indirizzi di questo istituto tra le 6 e le 8 ore. Qui pubblicheremo le tracce della simulazione di seconda prova ma i nostri tutor non eseguiranno questa esercitazione, siamo quindi aperti alle vostre soluzioni che potrete inviare a. Le pubblicheremo il prima possibile su questa pagina!Per questo indirizzo le materie scelte sono state Progettazione, Costruzioni e Impiantie Geopedologia, Economia Ed Estimo. Il tempo a disposizione è tra le 6 e le 8 ore. Qui di seguito pubblichiamo le tracce ministeriali, ma i tutor di skuola.net non svolgeranno questa simulazione.La redazione è però aperta alle vostre soluzioni che se volete potrete inviare all’indirizzo. Queste verranno pubblicate appena possibile su questa pagina.Le materie protagoniste della seconda prova di quest’anno per l’indirizzo geotecnico sono Tecnologie Gestione del Territorio e dell’Ambiente e Geologia e Geologia Applicata. La durata della prova varia dalle 6 alle 8 ore. Le tracce scelte da Miur per la simulazione le pubblicheremo qui la mattina dell’uscita dei testi. Per quanto riguarda le soluzioni, i nostri tutor non svolgeranno questo test, vi invitiamo quindi a mandarci le vostre soluzioni a. Appena ne saremo in possesso, le pubblicheremo qui!

Traccia Geotecnico

Allegato 1 della traccia dell'Istituto Tecnico indirizzo Geotecnico

Allegato 2 della traccia dell'Istituto Tecnico indirizzo Geotecnico