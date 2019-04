Simulazione seconda prova 2019 tecnico Turismo: soluzione e traccia 2 aprile

Oggi 2 aprile, alle ore 8:30, il Miur ha pubblicato sul suo sito l'ultima simulazione di seconda prova che chiude il ciclo delle quattro totali, previste proprio con lo scopo di far prendere confidenza agli studenti con la nuova tipologia d’esame. Infatti questo 2019 porterà tantissimi cambiamenti alla Maturità come noi la conosciamo, anche per i ragazzi dell’Istituto Tecnico, Settore Economico, Turismo.

Noi di Skuola.net seguiremo in diretta questa simulazione di seconda prova, aggiornandovi su tutte le novità della giornata. In questo articolo potrete trovare le tracce ufficiali del Miur rilasciate per la simulazione del 2 aprile per l’Istituto Tecnico Turismo.

Clicca qui per tutte le tracce e le soluzioni della simulazione seconda prova maturità 2019 del 2 aprile

Turismo: tracce e soluzioni simulazione seconda prova Maturità 2019 del 2 aprile

Gli studenti dell'Istituto Tecnico Turismo stamattina si sono trovati davanti una prova con al centro le discipline. Si tratta di una simulazione, ma non per questo bisogna sottovalutare questa prova d'esame.