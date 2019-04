Simulazione maturità 2019 artigianato: tracce 2 aprile produzioni industriali e artigianali

Oggi, 2 aprile, è giunto per i maturandi il momento di affrontare la seconda prova in una nuova simulazione. Anche negli istituti professionali indirizzo produzioni industriali e artigianali, gli studenti avranno la possibilità di esercitarsi, prima del vero e proprio esame, tramite le tracce ministeriali. Come spiega il Miur nei quadri di riferimento recentemente pubblicati, le tracce di seconda prova per gli istituti professionali per l'articolazione "Artigianato", "faranno riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera d’interesse e che richiedono al candidato la dimostrazione di capacità di analisi, scelta e decisione sull’attività produttiva e sui servizi. La prova sarà quindi improntata sulla produzione scritta e grafica di casi di progettazione relativi ad un prodotto moda, che, nella possibilità che la traccia concerna più discipline, richiederà la risoluzione di situazione problematiche e l’organizzazione di progetti per la valutazione di abilità e competenze del maturando". La durata della prova è prevista tra le 6 e le 8 ore. Qui di seguito le tracce della seconda prova per ogni indirizzo.



Per l’indirizzo dell’la traccia del Ministero si riferisce alla materia di “Progettazione e realizzazione del prodotto”. La traccia scelta per lo svolgimento della simulazione pubblicata alle 8:30 la trovi qui.La traccia d’esame delleriguarderà invece le materie di laboratorio, tecnologia, esercitazioni tessili-abbigliamento e progettazione tessile di abbigliamento, moda e costume. Per quanto riguarda questo indirizzo, la traccia scelta per la simulazione è stata pubblicata alle 8:30, la trovi qui.Le sezioni dell’indirizzoavranno tracce d’esame riferite alla materia “Progettazione e realizzazione del prodotto”.Per ogni curvatura è stata pubblicata la relativa traccia.Qui trovi la traccia per produzioni artigianali territoriali curvatura fotografica.Qui trovi la traccia per produzioni artigianali territoriali curvatura metalli/oreficeria.