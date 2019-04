Simulazione seconda prova 2 aprile 2019 Elettronica, Elettrotecnica e Automazione: tracce e soluzioni-tutte le opzioni

Oggi martedì 2 aprile per tutti i maturandi si è svolta l'ultima simulazione nazionale di seconda prova, strutturata sulle specifiche materie di indirizzo.

Questa mattina alle ore 8:30 infatti il Miur ha inviato agli istituti le simulazioni da assegnare agli studenti e, alla stessa ora, sono state inoltre pubblicate sul sito del Ministero nella sezione ‘Esami di Stato’.

Per gli Istituti Tecnici nel settore tecnologico la prova è divisa in due parti.

La prima parte consiste in un’analisi di problemi tecnico-tecnologici, o nell’ideazione e progettazione di risoluzioni a problemi tecnologici, oppure infine nello sviluppo di mezzi che incrementino le possibilità di risoluzione di problemi gestionali e organizzativi.



Opzione Elettronica simulazione maturità 2 aprile: tracce e soluzioni

Opzione Elettrotecnica simulazione maturità 2 aprile: tracce e soluzioni

Opzione Automazione simulazione maturità 2 aprile: tracce e soluzioni

La seconda parte invece è volta alla risoluzione di alcuni quesiti proposti, a scelta dello studente, ma sempre nel rispetto del numero indicato dalla traccia.

L'indirizzo in 'Elettronica' presenta le materie di 'Elettronica ed Elettrotecnica' e di 'Sistemi Automatici'.
In entrambe le materie si richiede una conoscenza sulle strumentazioni di settore e di laboratorio, sui circuiti analogici, sulla composizione e il funzionamento delle macchine elettriche e sulle attività di programmazione e dei software relativi.
È indispensabile infine un'elaborazione che, attraverso relazioni tecniche e documentazione di progetto, illustri e spieghi il lavoro svolto.

Le discipline di questa opzione sono 'Elettrotecnica ed Elettronica' e 'Sistemi Automatici'.
In questo caso, oltre alle competenze più generali in ambito tecnologico vengono valutate quelle relative alla progettazione, alla gestione e al controllo (project management) di un progetto di impianti elettrici civili, industriali, a risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Tutto il lavoro dovrà essere documentato attraverso relazioni tecniche.

'Elettrotecnica ed Elettronica' e 'Sistemi Automatici' sono le discipline caratterizzanti anche per questa opzione.
Gli studenti devono saper realizzare un 'project management' (cioè gestire e controllare il progetto) attraverso l'utilizzo di strumenti software e più in generale di strumentazioni di settore.
Sono valutate inoltre anche le capacità di progettazione in relazione ai sistemi industriali automatizzati o robotizzati spiegati infine attraverso l'elaborazione di una relazione tecnica che documenti il progetto svolto.