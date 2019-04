Simulazione Liceo musicale e coreutico seconda prova 2019: tracce 2 aprile

Il Miur ha pubblicato gli esempi di seconda prova per esercitarsi sia in classe che a casa sulle probabili tracce d’esame. La prima data di uscita di queste simulazioni è stata fissata dal ministero è stata infatti 28 febbraio 2019, la seconda, oggi, è il 2 aprile. Qui di seguito riportiamo le tracce delle prove per il Liceo Musicale e Coreutico per entrambe le sezioni.

Clicca qui per tutte le tracce e le soluzioni della simulazione seconda prova maturità 2019 del 2 aprile

Seconda prova simulazioni maturità Liceo Musicale: tracce e soluzioni 2 aprile

Quest’anno il Miur per questo indirizzo ha scelto come materia. Anche questa prova è suddivisa in due parti. La prima (della durata massima di 6 ore), è dedicata alla verifica di competenze analitiche e compositive dei diversi linguaggi studiati nel liceo. Le tipologie di consegna possono essere 4: analisi di una composizione, composizione originale di un brano tratto dalla letteratura, realizzazione e descrizione di un progetto musicale (in ambiente digitale), progettazione e sintetica descrizione tecnica di realizzazione di un'applicazione musicale o multimediale per la produzione e il trattamento del suono in un ambiente di programmazione. La seconda parte (della durata massima di 20 minuti)è di carattere performativo e consiste nel dimostrare di essere in possesso di competenze esecutivo-interpretative acquisite nel percorso. Quattro punti del conteggio totale sono dedicati all’ambito tecnico-concettuale, 8 punti per l’ambito analitico-descrittico e quello poietico-compositivo e gli altri 8 per l’ambito performativo. Di seguito le tracce della simulazione di seconda prova del 2 aprile.

Traccia simulazione seconda prova Liceo Musicale - SCARICA

Simulazioni seconda prova maturità Liceo Coreutico: tracce e soluzioni 2 aprile

La materia che quest’anno è stata scelta dal ministero per la sezione coreutica è Tecniche della danza (classica/contemporanea). Questo indirizzo, articola la seconda prova in due sezioni. Nella prima parte dell’esame, è prevista l’esibizione collettiva (che può durare massimo due ore) nella quale tutti i candidati sono protagonisti di un esibizione nella quale dovranno essere verificate le conoscenze dei contenuti,. Poi si passerà alla stesura di una relazione scritta che riguarderà l’analisi stilistica degli elementi tecnici dell’esibizione più alcuni riferimenti a. La seconda parte dell’esame si svolgerà nei giorni successivi e consisterà in una prova individuale (10 minuti). Per quanto riguarda l’attribuzione dei punti, 15 sono dedicati alle due esibizioni e 5 alla relazione accompagnatoria scritta. Ecco le tracce della simulazione di seconda prova del 2 aprile!

Traccia simulazione seconda prova Liceo Coreutico - SCARICA