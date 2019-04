Simulazione maturità 2019 Servizi commerciali tutte le tracce e le soluzioni - 2 aprile

Questa mattina sono state pubblicate le tantissime simulazioni di seconda prova ufficiali del Miur, diverse per ogni indirizzo di studio. Queste simulazioni hanno lo scopo di far prendere confidenza agli studenti con le prove, così da accompagnarli verso le nuove prove di Maturità 2019. La simulazione di prima prova di Maturità 2019 ha debuttato più di un mese fa, martedì 19 febbraio con la prima simulazione di prima prova scritta, successivamente è toccata alla prima simulazione di seconda prova scritta, il 28 febbraio 2019, poi la settimana scorsa si è svolta la seconda e ultima simulazione di seconda prova scritta, il 26 marzo, e oggi, 2 aprile si conclude questo ciclo di simulazioni con l'ultima simulazione di seconda prova scritta, volte a testare le conoscenze dei ragazzi sulle materie specifiche dell’indirizzo di studi. Di seguito potrete trovare le simulazioni di seconda prova della nuova Maturità 2019 dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali con tutte le sue articolazioni.







Professionale Promozione commerciale e pubblicitaria tracce e soluzioni simulazione 2 aprile

Stesso discorso vale per tutti gli studenti dell'opzione Promozione commerciale e pubblicitaria, infatti anche i maturandi di questo indirizzo di studi dovranno affrontare una prova che testerà le loro conoscenze.

Traccia simulazione seconda prova Promozione commerciale e pubblicitaria - SCARICA

Allegato 1 simulazione seconda prova Promozione commerciale e pubblicitaria - SCARICA

Professionale Servizi Commerciali tracce e soluzioni simulazione 2 aprile

Traccia simulazione seconda prova Servizi Commerciali - SCARICA

Professionale Turismo tracce e soluzioni simulazione 2 aprile

Traccia simulazione seconda prova Servizi Turismo - SCARICA