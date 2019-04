Informatica e telecomunicazioni: soluzioni e tracce simulazione maturità 2019 del 2 aprile

Gli studenti degli istituti tecnici indirizzo Informatica e Telecomunicazione sono alle prese con la simulazione della seconda prova della Maturità 2019. Viste le novità introdotte quest’anno all’esame di Stato, il Ministero ha deciso di dare la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con la prova, per comprenderne meglio la struttura e cercare così di aiutarli a stemperare la loro ansia. La tipologia di prova svolta oggi è uguale in tutto e per tutto a quella che svolgeranno all’esame di Stato: ha carattere multidisciplinare e una durata di ben 6 ore.

Per l’indirizzo informatica, si tratta di una prova a carattere multidisciplinare e in particolare le materie oggetto della seconda prova sono:Questa prova prevede la proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati e documenti.Consulta qui il link per visionare la traccia diffusa dal Miur alle ore 8:30 del 2 aprile.I nostri tutor non stanno lavorando alle soluzioni per questa traccia. Perciò invitiamo chi vorrà collaborare di inviarci la propria proposta di soluzione all'indirizzo mailche verrà pubblicata in questa pagina.Anche per l’indirizzo Telecomunicazioni, la prova sarà multidisciplinare su due discipline:In questo caso la prova prevede laMa non solo, anche l’analisi di problemi tecnologici-tecnici, partendo da prove di laboratorio o ambienti di simulazione.Consulta qui il link per visionare la traccia diffusa dal Miur alle ore 8:30 del 2 aprile.

