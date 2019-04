Grafica e comunicazione, simulazione maturità 2018 del 2 aprile: tracce e soluzioni – tutte le opzioni

Oggi 2 aprile per tutti i maturandi si è svolta la simulazione nazionale di seconda prova, strutturata proprio per testare le conoscenze proprio nelle specifiche materie di indirizzo.

Il Miur stamattina alle ore 8:30 ha inviato le simulazioni agli istituti e contemporaneamente le ha pubblicate anche sul proprio sito nella sezione ‘Esami di Stato’.

Nello specifico, per quel che riguarda gli Istituti tecnici di indirizzo in ‘Grafica e Comunicazioni’, la prova ha una durata compresa fra le 6 e le 8 ore ed è divisa in due parti.

Nella prima parte agli studenti è richiesta o l’analisi di problemi tecnico-tecnologici, o l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni a problemi tecnologici, organizzativi e gestionali in conformità con le normative di tutela dell’ambiente.



Grafica e Comunicazione: traccia e soluzione simulazione maturità seconda prova

• Progettazione multimediale;

• Laboratori tecnici.



La seconda parte invece consiste nella somministrazione di quesiti a scelta dei candidati sempre in conformità con le indicazioni sul numero richiesto dalla traccia.La seconda prova si presenta a caratteresulle seguenti materie:La prima materia è orientata sulla comunicazione grafica e multimediale; per questo sono fondamentali conoscenze inerenti ai criteri di composizione, all’uso corretto del colore, degli elementi di tipometria, di leggibilità e di costruzione dell’immagine per fini comunicativi. È importante saper utilizzare software di grafica e di animazione computerizzata e di progettazione per prodotti dell’industria grafica e multimediale.Per ciò che riguarda la seconda materia gli studenti devono avere dimestichezza con software, strumenti e tecniche per l’acquisizione di immagini e video e per la generazione di testi; è richiesta loro la conoscenza dei vari formati di registrazione, e la capacità di distinguere le differenze fra elementi grafici e di gestione cromatica degli elementi. Infine devono anche essere in grado, mediante software specifici di settore, di realizzare edizioni digitali (e-book), montaggio audio/video, elementi animati per video/web e infine l’interfaccia grafica per un sito internet sempre in funzione dell’utilizzo finale.Trovate qui ladella simulazione di seconda prova.I tutor di Skuola.net non stanno lavorando allama se qualcuno volesse condividerla può inviarla aper pubblicarla su questa pagina!

Traccia simulazione seconda prova Grafica e Comunicazione - SCARICA