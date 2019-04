Simulazione Chimica, materiali e biotecnologie maturità 2019: tracce e soluzioni 2 aprile

Oggi 2 aprile 2019 migliaia di maturandi sono alle prese con l'ultima simulazione di seconda prova scritta a chiusura di un ciclo di esercitazioni scritte previste dal Miur per abituare gli studenti con le nuove tipologie di prove scritte. Si tratta di simulazioni in tutto e per tutto simili ai veri e propri testi di esame con cui gli studenti dovranno fare i conti a giugno.

Dopo le esercitazioni svolte negli scorsi 19 e 28 febbraio e 26 marzo, oggi 2 aprile si chiude il periodo delle esercitazioni scritte pre-esame, propedeutiche alle prove scritte dell'esame vero e proprio il 19 e il 20 giugno in arrivo.

Anche oggi, come già successo per la simulazione di prima prova scritta, noi di Skuola.net seguiremo in diretta queste simulazioni di seconda prova, aggiornandovi su tutte le novità della giornata.



Chimica e materiali: tracce e soluzioni simulazione seconda prova Maturità 2019

mail_placeholder

In questo articolo potrete trovare le tracce ufficiali del Miur rilasciate per la simulazione del 2 aprile per l’Istituto Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie e tutti i sui indirizzi.Gli studenti dell’articolazione chimica e materiali stamattina si sono trovati davanti ad una prova multidisciplinare:rilasciata stamattina dal Miur.: se volete collaborare, potete inviare la vostra proposta di soluzione ae la pubblicheremo su questa pagina.





Tracce e soluzioni simulazione seconda prova Maturità 2019: Tecnologie del cuoio

mail_placeholder

Seconda prova Maturità 2019: tracce e soluzioni Simulazione Biotecnologie ambientali

mail_placeholder

Biotecnologie sanitarie: tracce e soluzioni Simulazione seconda prova Maturità 2019

mail_placeholder

Gli studenti dell’opzione Tecnologie del Cuoio stamattina si sono trovati davanti una seconda prova multidisciplinare:. Ecco quindirilasciata dal Miur alle 8.30 di questa mattina.: se volete collaborare, potete inviare la vostra proposta di soluzione ae la pubblicheremo su questa pagina, per aiutare così altri ragazzi come voi a confrontare il lavoro svolto in classe con quello dei coetanei.Qui sotto invece potrete trovare la simulazione di seconda prova del 2 aprile 2019 per l’indirizzo Biotecnologie ambientali.La simulazione multidisciplinare riguarda le materie:Come già detto,: se volete collaborare, potete inviare la vostra proposta di soluzione ae la pubblicheremo su questa pagina, per aiutare così altri ragazzi come voi a confrontare il lavoro svolto in classe con quello dei coetanei.questo sono state le due materie scelte dal Miur come materie di seconda prova per l’indirizzo Biotecnologie Sanitarie.del 2 aprile 2019.: se volete collaborare, potete inviare la vostra proposta di soluzione ae la pubblicheremo su questa pagina, per aiutare così altri ragazzi come voi a confrontare il lavoro svolto in classe con quello dei coetanei.