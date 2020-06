Analisi di un testo di letteratura italiana Maturità 2020: autori e testi importanti da sapere per il maxi orale

Dante Alighieri

Ugo Foscolo

Alessandro Manzoni

Giacomo Leopardi

Giosuè Carducci

Giovanni Verga

Gabriele D’Annunzio

Giovanni Pascoli

Italo Svevo

Luigi Pirandello

Umberto Saba

Giuseppe Ungaretti

Eugenio Montale

Cesare Pavese

Carlo Emilio Gadda

Pier Paolo Pasolini

Italo Calvino

Umberto Eco

Dacia Maraini

Andrea Camilleri

Laquest’anno sarà composta dal solodella durata di circa un’ora per ciascun candidato. Dopo l’esposizione dell’elaborato sulle materie di indirizzo, i candidati dovranno faredi un brano già studiato durante l’anno e inserito nel. Per questo, è opportuno ripassare tutti gli autori studiati in Letteratura italiana per poterli poiVediamo quali sono gli autori e le opere principali che solitamente si studiano durante l’ultimo anno delle superiori.Guarda anche:Per una preparazione ottimale non può mancare il padre della lingua italiana, Dante che con ilconclude la Divina Commedia. Durante l’ascesa dal Paradiso terrestre all'Empireo dove gli viene concessa la visione di Dio e della Trinità, guidato da Beatrice, incontrerà lungo la cantica diversi beati che daranno al poeta spiegazioni dottrinarie sull’ordinamento dei cieli e la condizione dei beati stessi.Ugo Foscolo si annovera fra i maggiori esponenti delitaliano che allo stesso tempo sa accogliere anche ledel primo Ottocento. La sua produzione è composta da tragedie e opere di prosa di poesia, i cui temi dominanti sono legati all'esilio, alla morte, agli ideali politici e alle vicende storiche del suo tempo.Pietra miliare della Letteratura italiana, Manzoni rimane uno degli autori fondamentali del primo Ottocento. Con le tre edizioni dei Promessi Sposi segna una svolta nel panorama narrativo italiano, soprattutto per quel che riguarda. Viene studiato anche per aver apportato cambiamenti rispetto alla tradizionale stesura delle tragedie; tra queste le più importanti sono l’”Adelchi” e “Il conte di Carmagnola”. Scrive inoltre poesie memorabili come “Il Cinque Maggio” e “Marzo 1821”.Caposaldo indiscusso della poesia del primo Ottocento, Leopardi ha inseguito un nuovo ideale di poesia, incentrato sulla. La sua produzione di poesia e di prosa subisce un’evoluzione dei contenuti nel passaggioLoLeSostenitore dei moti risorgimentali e convinto fautore delin opposizione al Romanticismo, la figura di Carducci domina la cultura italiana dopo l’Unità di Italia. Insegna all’Università di Bologna (tra i suoi allievi ci sarà anche Pascoli) e nel 1904, qualche anno prima di morire, riceve ilVerga è il maggiore esponente del, corrente letteraria che si afferma in Italia nel secondo Ottocento sulla scia del naturalismo francese. La sua origine siciliana influenzerà tutte le sue opere principali, dalle novelle ai grandi romanzi, sia per quel che riguarda l’ambientazione e i temi, perfettamente inseriti nel contesto storico dell’epoca, sia per quel che riguarda la lingua e le espressioni dialettali.Massimo esponente della corrente letteraria dell’in Italia è senza dubbio D’Annunzio. La sua produzione sarà influenzata dalla, in particolar modo per gli aspetti relativi al superuomo e alla volontà di potenza che saranno determinanti per la costruzione dei principali romanzi. Il suo stile, poetico o di prosa, ricerca costantemente l’ideale della bellezza assoluta attraverso un uso consistente della retorica.IlLePoeta ricordato per la poetica dele per l’ideale deltradito, Pascoli è uno degli autori maggiori del Secondo Ottocento. Ossessionato dalla morte del padre e dal tentativo di ricostruire il nido familiare con le due sorelle rimaste in vita, condurrà una vita all’insegna di una “neurastenia”, una nevrosi sottesa, di cui le sue poesie ne lasciano traccia.Ettore Schmitz, in arte Italo Svevo, è stato uno scrittore del primo Novecento il cui riconoscimento letterario è arrivato solo dopo la sua morte. Lae quindi l’indagine psicologica dei personaggi sono elementi centrali attraverso cui si snodano le trame dei suoi romanzi e plasmano i suoi protagonisti, tuttiVincitore del, il romanziere e drammaturgo che domina il panorama letterario italiano del primo Novecento è sicuramente Pirandello. Operando una rivoluzione all’interno del genere teatrale e romanzesco, costruisce le sue trame e i suoi personaggi in bilico fra i concetti di, di maschera ed essenza. Lo stile è improntato verso la ricerca costante dell'Umberto Poli (Saba è un cognome che si è dato il poeta rifiutando quello del padre) è stato un poeta di Trieste di origini ebraiche. La città natale, i traumi dell’infanzia e le sue origini saranno elementi ricorrenti nella sua raccolta poetica intitolata “”, alla quale lavorò tutta la vita. L’ideale poetico che ricerca costantemente è quello di “”: considera Manzoni il massimo modello di poesia e D’Annunzio come l'anti-modello.IlOriginario di Alessandria d’Egitto, studiò all’università parigina per poi essere chiamato sul fronte del Carso durante la: Ungaretti si sentirà per sempre un, un "girovago" senza patria. Nelle sue poesie ognuno di questi temi sarà sempre ricorrente in forme stilistiche diverse, accogliendo elementi del Simbolismo, delle Avanguardie e dell’Ermetismo.IlVincitore del, Montale introduce nelle sue poesie il concetto, ereditato dalla lezione dello scrittore americano T.S.Eliot. La negatività manifestata nel “” si accentuerà nel corso degli anni e quindi delle raccolte poetiche, lasciando però intatta la ricerca del "varco", di una via d’uscita, associata spesso alla presenza salvifica della donna angelo Clizia.Nel 1950 moriva Pavese togliendosi la vita in una camera d’albergo di Torino. Tutta la sua produzione si concentra sullae suldefinitivamente perduta. Tra le varie frustrazioni che emergono nelle opere c’è anche quella rappresentata dalla “paura di vivere” e dai contrasti tra adolescenza/età adulta, città/campagna, lavoro/immaginazione, figura del “ragazzo”/figura del “vecchio”.Ingegnere di professione, scrittore per passione: Gadda iniziò ad avvicinarsi alla scrittura in età adulta, dopo una laurea in Ingegneria e l’esperienza come volontario durante la Prima Guerra Mondiale. La tecnica del, ovvero del plurilinguismo, contraddistingue le opere dell’autore, soprattutto il suo pasticciaccio. Inoltre lae laderivata dal difficile rapporto con la madre saranno un elemento portante nel suo ultimo romanzo.Scrittore e regista, Pasolini nelle sue opere si impegnò sempre a far emergere lae la sua personale concezione di arte, volontariamente controcorrente rispetto ai gusti predominanti del mercato di allora. Nelle sue opere accoglie ledel suo tempo, in cui si manifestano leaccompagnate dal relativo gergo. Temi dominanti sono anche l’impegno etico e civile, la civiltà contadina e industriale, il capitalismo.Uno dei maggiori scrittori del secondo Novecento è senza dubbio Calvino, le cui opere spaziano dai temi della guerra e della Resistenza nella, per poi approdare ad unache conta diverse opere di successo. Nell’Italia del dopoguerra e del boom economico si cimenterà anche in opere più impegnate fino a tentare la stesura diLa produzione di Eco spazia fra diversi generi poiché rispecchia i tanti volti dell’autore stesso di. Il romanzo che lo ha consacrato come scrittore di indiscusso successo in tutto il mondo è stato senza dubbio “Il nome della rosa” pubblicato nel 1980, ma di grande importanza sono anche le opere di, disciplina che ha insegnato per diversi anni presso l’Università di Bologna.Appartenente alla cerchia di scrittori della “”, Dacia Maraini è una delle maggiori autrici della letteratura contemporanea. Dopo un’infanzia dolorosa in un campo di concentramento in Giappone, si trasferì in Sicilia e poi a Roma dove conobbe molti tra gli intellettuali più importanti dell’epoca come Pasolini e Moravia, con il quale rimase legata fino agli anni Ottanta. È autrice di romanzi, poesie e opere teatrali.Il più celebre scrittori dinella letteratura contemporanea in Italia è senza dubbio Camilleri, la cui penna ha dato vita all’indimenticabileche investiga nella cittadina siciliana di. La caratteristica linguistica che contraddistingue tutti i suoi gialli polizieschi èattraverso cui interagiscono il commissario e tutti gli altri personaggi.