Montale, Eugenio - Satura (2)

Satura - Eugenio Montale

“Satura” ha un doppio significato: sta ad indicare la saturazione del periodo storico: dopo le guerre e il boom economico (consumismo ecc.), ma anche la satira. Le prime due poesie di questa raccolta si chiamano “Xenia I” e“Xenia II”, doni dell’antica Grecia da parte degli ospiti. Le altre due si chiamano “Satura I” e “Satura II”.“Satura” esce dopo la morte di Mosca, nel 1963. Dopo “Le occasioni” Montale non scrive più; pubblica questa raccolta nel 1971 e include le Xenia che sono dei doni fatti alla moglie morta. Cambia tutto. Lo stile è più diaristico; sono scritte quasi per sé stesso; non c’è più l’atteggiamento aulico in precedenza. Le “Satura” sono quasi un’autoironia nei confronti dell’impegno di Montale che aveva in precedenza. Non c’è il correlativo oggettivo; ci viene detto tutto. Gli ritorna in mente la moglie, che non è più al suo fianco ma è come se ci fosse. C’è quindi una rievocazione del passato, di Mosca, che avviene attraverso gli oggetti, come gli occhiali o il luccichio. Drusilla Tanzi era chiamata mosca perché molto miope. Ella aveva un intuito eccezionale; andava oltre la realtà che tutti prendevano per buona. Pensa a questo momento intimo in cui sta leggendo un passo di Isaia dell’antico testamento. Le ritorna vicino. Non si possono riconoscere perché lei è senza occhiali e senza quel luccichio non riconosce la Mosca. Si riprende quindi il concetto di foschia; non riconosce lei senza il luccichio perché la sua mente è offuscata. La foschia può essere anche quella dei tempi moderni; non riconosce questa presenza proprio perché potrebbe essere offuscato dalla foschia dei tempi moderni.