Simulazione Maturità 2019, Seconda Prova 2 Aprile: Tracce e Soluzioni

Sta arrivando la seconda e ultima simulazione nazionale di seconda prova scritta, prevista dal calendario ufficiale del Miur per il 2 aprile 2019. Le quattro simulazioni delle due prove scritte della nuova Maturità 2019, due per ogni tipologia di prova, giungono così al termine. Attraverso queste prove il ministero dell'Istruzione ha voluto dare una mano ai maturandi del 2019, in ansia per aver conosciuto le tante novità della Maturità - prima prova con un nuovo assetto, seconda prova multidisciplinare, orale senza tesina ma con la domanda a sorteggio - solamente a pochi mesi dall'esame. Studenti (e insegnanti) hanno così potuto iniziare a prendere confidenza con le prove scritte, capendone meglio struttura e contenuti. Skuola.net, come sempre, seguirà l'intera giornata sin dal momento della pubblicazione delle prove, alle ore 8.30 del 2 aprile 2019. Sulle pagine del sito seguiranno aggiornamenti, commenti ma soprattutto l'analisi delle tracce e lo svolgimento di quelle per i principali indirizzi.

Simulazione seconda prova 2 aprile Maturità 2019: le tracce e le soluzioni

Maturità 2019, la simulazione di seconda prova del 2 aprile

Seconda prova Maturità 2019: Liceo Classico Grande apprensione è soprattutto quella che attanaglia gli studenti del liceo classico, terrorizzati all’idea di vedere in un solo scritto sia latino che greco. Il Miur, consapevole di questa novità, ha però allunga anche la durata di questa prova, non più ridotta alle tradizionali quattro ore ma estesa su sei ore. In questo intervallo di tempo i maturandi del 2019 dovranno tradurre un testo dal latino e rispondere a delle domande di comprensione sia sul testo tradotto da loro che su un altro testo, con un argomento simile a quello della versione di latino, ma in lingua greca e con il testo italiano a fronte.

Seconda prova Maturità 2019: Liceo Scientifico Anche in questo caso i maturandi sono andati nel panico al pensiero della prova mista di matematica e fisica. Quindi ecco che il Miur ha provveduto a rassicurare pure loro, rilasciando le due simulazioni di seconda prova scritta. Per il Liceo Scientifico la Maturità 2019 avrà dunque delle tracce miste miste, con matematica e fisica amalgamate all’interno dello stesso compito. La prima parte chiederà di scegliere tra due problemi: uno più improntato su calcoli matematici mentre l'altro più su applicazioni della fisica. La seconda parte avrà un numero ridotto di quesiti rispetto agli anni scorsi (otto proposte tra cui scegliere quattro quesiti da sviluppare). Il tempo, inoltre, rimane invariato: sei ore.

Seconda prova Maturità 2019: Liceo Linguistico Per il Liceo Linguistico gli esempi di tracce di seconda prova saranno una vera sorpresa: infatti le lingue scelte per la seconda prova della Maturità 2019 sono Lingua Straniera 1 e Lingua Straniera 3. Quindi, per ogni istituto, il compito sarà differente a seconda della disposizioni delle lingue all’interno del piano di studi. Noi daremo un’occhiata con particolare attenzione alle prove di Inglese-Francese, Inglese-Spagnolo, tuttavia condivideremo tutti i principali argomenti delle simulazioni di seconda prova assegnate ai Licei Linguistici.

Simulazioni seconda prova Maturità 2019: Istituti Tecnici Il formato standard della seconda prova di Maturità degli Istituti Tecnici prevede la divisione in due parti, con una prima parte, obbligatoria per tutti i maturandi, e una seconda parte formata da vari quesiti (a seconda dell'indirizzo), riguardanti una o più materie, tra i quali i maturandi potranno scegliere quali sviluppare (in base al numero minimo indicato nella traccia).

Simulazioni seconda prova Maturità 2019: Istituti Professionali La seconda prova degli Istituti Professionali, invece, sarà differente da quella degli Istituti Tecnici. Qui infatti la prova multidisciplinare dovrebbe assumere una forma sensibilmente diversa. Anche se sarà mantenuta la divisione standard in due parti distinte dell'esame, la prova vedrà la seguente struttura: una prima parte, stabilita dal Miur, che mescolerà le diverse materie oggetto della prova, e una seconda parte stabilita interamente da ogni singola Commissione d'esame e quindi diversa per ogni classe. La Commissione oltre al testo della seconda parte della prova, potrà decidere anche la sua durata, addirittura dividendo la prova in più giorni.

L’orale di Maturità 2019: novità e cambiamenti La Maturità sta cambiando struttura rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi anni. Da poco si è scoperto anche come cambierà l’orale di Maturità 2019: con un colpo di scena è stata eliminata la tesina, tanto cara ai maturandi, e al suo posto sono state introdotte le ormai famose tre buste. Ogni maturando dovrà perciò pescare a sorteggio lo spunto da cui inizierà il suo colloqui, tra quelli indicati nel programma svolto durante l'anno. Per questo, ogni commissione, preparerà un set di domande differente per ogni classe. Altra novità riguarda l'ingresso nell'orale della relazione sui cosiddetti "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (meglio noti come Alternanza scuola lavoro).