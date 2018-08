Maturità 2019, date ufficiali MIUR: calendario e prove d'esame

È ancora presto per pensarci, vero, però la maturità 2019 sicuramente preoccupa già gli studenti che a breve cominceranno il quinto anno di scuola superiore. Cosa sappiamo finora della maturità 2019? Le date ufficiali pubblicate dal Miur, e che sarà molto diversa da com’è stata finora a causa della riforma. Ecco cosa cambierà, per quello che sappiamo ad oggi:

Cerchiamo con questo articolo di chiarire i dubbi che gli studenti hanno e di capire quali saranno lee ilufficiali per la maturità 2019 pubblicati dal Miur.Quando saranno la prima e la seconda prova maturità 2019? Quello che si sa finora è che, anche se cambieranno, il Miur ha fissato la prima prova nel. Questo significherebbe che, come tutte le maturità, anche la maturità 2019 comincia con lail. E sono stati scelti, come gli altri anni, i giorni dopo la prima metà di giugno. Tuttavia, bisogna notare che il Miur non ha indicato una data precisa per la seconda prova: potrebbero esserci delle sorprese? Solitamente, tuttavia, questa si svolge il giorno successivo alla prima. Risultato:Prove Invalsi, terza prova, alternanza, tesina e crediti: tutti questi meccanismi subiranno deiper la maturità 2019 grazie alla riforma Miur. Vediamo insieme quelli che sono finora certi.La riforma che ha introdotto il Miur cambia tutto dell’ esame di stato , a partire dall’introduzione delle. Una novità considerata bella da molti è l’, affiancata alla possibile, per presentare invece una relazione sull'alternanza scuola lavoro. Oltre a questo cambieranno anche iper l’ammissione all’esame (un massimo di 40), ie l’. Anche la prima e la seconda prova subiranno delle variazioni.Per la maturità 2019 sarà introdotto il. La prova Invalsi si svolgerà nel corso dell’anno scolastico, non in aggiunta alle altre prove previste a giugno 2019: per la precisione, come comunicato dal Miur, le scuole dovranno organizzare i test tra il primo e il 18 aprile 2019. Ma cosa c’entra con la maturità 2019, quindi? Il superamento del test Invalsi sarà undi stato, anche se il. Il punteggio ottenuto, seppur non faccia media, verrà comunque riportato nella documentazione allegata al diploma.Il test invalsi per la maturità 2019 sarà così strutturato:La prova si svolgerà col metodo. La prova diè stata introdotta per verificare le abilità di comprensione e utilizzo della lingua da parte dei giovani in uscita dalle scuole superiori italiane. La linea guida per le valutazioni avrà come riferimento ilTra i grandi cambiamenti della maturità 2019 uno dei più acclamati dagli studenti è l’. Il Miur ha previstoper la maturità 2019 e il colloquio orale. Niente più terza prova maturità 2019, quindi.In questa nuova maturità 2019 cambierà qualcosa anche all’. Il colloquio coi professori, infatti, sarà volto a valutare le competenze raggiunte dai singoli studenti anche dando un certo peso alla discussione e alla relazione sull’che i ragazzi avranno obbligatoriamente svolto durante le superiori. Aver fatto l’esperienza di alternanza diventerà quindi un, potrebbe andare a sostituirsi all’obbligo della tesina, l’elaborato originale che ogni studente ha finora dovuto presentare per cominciare l’orale. Tuttavia, il Miur ha annunciato dei cambiamenti sia per la riforma dell'esame, sia per l'alternanza scuola lavoro. E' possibile quindi che saranno annunciate delle modifiche nei prossimi mesi.Una grande novità che fa tirare un sospiro di sollievo a molti ragazzi: per essere ammessi. Basterà semplicemente che la media di tutti i voti faccia sei (compreso il voto in condotta). Cambiano quindi i criteri di ammissione alla maturità 2019, compreso l’obbligo di svolgere e superare le prove Invalsi (senza che il voto faccia però media).Cambia anche il. Come? Il rendimento scolastico nel suo complesso avrà più peso grazie all’aumento deiottenibili nel triennio.. Anche iottenibili con prima e seconda prova cambieranno, visto l’abolizione della terza. Da 15 per ciascuna prova il punteggio massimo diventerà. L’, infine, avrà meno peso nel complesso: si potrà prendereInfatti,: con l’arrivo del nuovo ministro dell’Istruzione,, è probabile che ce ne siano ancora altri. Oltre ai cambiamenti di cui abbiamo già parlato sopra, il ministro Bussetti pare abbia in mente alcuneda far entrare in vigore proprio per la maturità 2019.Ciò che sappiamo finora è che il ministro Bussetti e i suoi hanno deciso diper analizzare le novità introdotte dallaper capire se va bene tutto così com’è o se ci sono ulteriori migliorie da apportare. L’obiettivo? Garantire agli studenti laper la maturità 2019 e quelle a venire. Per saperne di più dobbiamo quindi aspettare la fine dell’estate, quando probabilmente il Miur rilascerà indicazioni più precise in merito.