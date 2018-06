Seconda prova maturità 2018: tracce, testi, soluzioni e news

La seconda prova maturità 2018 è programmata per il prossimo 21 giugno: è il giorno dello scritto più temuto della maturità 2018, quella caratterizzante il percorso di studi. Dalla seconda prova maturità, infatti, si deciderà una buona fetta del risultato finale della maturità 2018, non solo per il voto della seconda prova 2018 in sé; i commissari, in fase di correzione delle tracce maturità, sono molto attenti al contenuto della seconda prova. A seconda che il commissario che correggerà la seconda prova sia interno o esterno, dipenderà molto della sorte del maturando: per molti, infatti, oltre all’ansia dell’esame ci sarà lo spettro di essere valutato da uno dei commissari esterni maturità 2018, da una persona che non vi conosce affatto e potrebbe non comprendervi fino in fondo. Per questo, per arrivare preparati al grande appuntamento, è forse il caso di capire tutte le notizie e gli aggiornamenti della seconda prova 2018: tipo di tracce, contenuto, durata e tutte le indicazioni utile per affrontarla senza timori.

Anche persi possono fare pronostici. Di certo è più difficile sbilanciarsi visto che la seconda prova del 21 giugno varia a seconda dei diversi indirizzi. Tuttavia, dando uno sguardo alle tracce di seconda prova dello scorso anno, scommettiamo che toccheranno aspetti legati alla vostra vita quotidiana e situazioni pratiche.Il 31 di gennaio il Miur ha comunicato le materie di seconda prova maturità 2018 . Il ministero sceglie ogni annotra una rosa di materie caratterizzanti d'indirizzo seguendo la cosiddetta "regola dell'alternanza", per la quale si alternano. Tuttavia, questa non è una vera e propria regola ma una consuetudine, e non mancano i casi in cui - in passato - il Miur abbia deciso di proporre due anni di fila la stessa materia.Come fare a trovare? Le tracce possono essere conosciute solo dopo la comunicazione alle scuole del codice del plico telematico, fornito dal Miur, il giorno stesso della prova. Non credete a chi vi dice di poterle sapere prima. Noi di Skuola.net pubblicheremo, e lo stesso vale per le soluzioni: non verranno pubblicate prima dell'orario minimo fissato dal Miur. Infatti lo scopo è quello di fornire le soluzioni pronte una volta usciti dall'aula d'esame, non quello di far copiare i maturandi e far loro invalidare l' esame di Stato . Un intero team di tutor sarà all'opera per svolgere ufficialmente le tracce dei principali indirizzi: classico, scientifico, scienze umane, linguistico, tecnico AFM e tanti altri.che non verranno svolte dai tutor di Skuola.net, saranno risolte in forma collaborativa con tutti gli utenti che vorranno dare il proprio supporto ai maturandi tramite la helpline.





I tempi concessi per svolgerecambiano di indirizzo in indirizzo. Ad esempio, la durata della seconda prova 2018 al liceo classico è di 4 ore; per la maturità 2018 dovranno riuscire a tradurre una versione di greco o latino. Al liceo scientifico invece la durata della seconda prova è di 6 ore; in questo tempo dovranno risolvere uno dei due problemi propostee 5 dei 10 quesiti inseriti nel dossier della seconda prova maturità. Al liceo artistico, la durata della seconda prova 2018 è invece di 18 ore, suddivise in 3 giorni (6 ore al giorno). Al linguistico, la durata seconda prova maturità potrà essere al massimo di 6 ore. Al liceo pedagogico e delle scienze sociali la durata della seconda prova 2018 è stata equiparata agli altri indirizzi, dunque sarà di 6 ore anche qui.Nei nuovi istituti tecnici e professionali la durata della seconda prova maturità è nella maggioranza dei casi di 6 ore ma può succedere che, per alcuni indirizzi molto specifici e settoriali, si decida di allungare la seconda prova maturità tracce 2018. Una valutazione che spetta al Miur e che cambia a seconda del corso di studi.Lainizierà in tutte le scuole alle 8.30 del 21 giugno. Una volta espletate le procedure iniziali (controllo degli studenti, consegna dei cellulari e stampa delle tracce seconda prova 2018) le commissioni consegneranno un dossier che conterrà le tracce maturità che gli studenti dovranno svolgere. Da quel momento inizierà il tempo. Nella maggior parte dei casi la durata è fissata in massimo 6 ore (con le eccezioni che abbiamo detto) ma, per chi finisse prima, la consegna non potrà essere effettuata prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della seconda prova 2018., inoltre, sarà possibile disporre dell'attrezzatura più adeguata per svolgerla; quindi al classico sarà ammesso il vocabolario (per la maturità 2018 sarà quello di greco); allo scientifico si potrà portare la calcolatrice (anche grafica); all’artistico il materiale per il disegno; ma ogni indirizzo ha la sua attrezzatura specifica (che sicuramente conoscerete).Il 21 giugno sarà il momento in cui. Cosa fare nei giorni precedenti l'esame di maturità? Parola d'ordine: esercizio. Elenca gli argomenti importanti su cui ancora qualche lacuna e cerca di colmarle almeno in maniera generale. Ovviamente non potrai, a pochi giorni dalla prova, metterti a studiare interi capitoli di libro. Visto che la, studia al contrario: prova a svolgere quanti più esercizi possibile e, se dovessi avere qualche problema, vai sulla teoria a ripassare la formula e l'argomento. Ormai i giochi sono fatti e devi ottimizzare il più possibile il tempo che hai a disposizione.Dopo la fine della seconda prova 2018 i maturandi non potranno certo rilassarsi. Perché gli esami continuano; a quel punto saranno due le date maturità che dovranno segnare sul calendario. Il 25 giugno ci sarà la terza prova, un quiz sulle principali materie del programma di studi, elaborato dalle commissioni in base agli argomenti trattati nell'ultimo anno. Dopodiché bisognerà attendere che venga comunicato ai singoli maturandi la data in cui dovranno sostenere l'esame orale, il giorno gli studenti potranno presentare le proprie tesine maturità prima di venire sottoposti alle domande della commissione.