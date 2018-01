Maturità 2018 materie seconda prova: info e novità per ogni indirizzo

Le materie di Maturità della seconda prova vengono pubblicate insieme alle materie dei commissari esterni di Maturità 2018 entro il 31 gennaio. Il Miur, ogni anno, sceglie la materia di seconda prova tra una rosa di materie caratterizzanti d'indirizzo seguendo la cosiddetta "regola dell'alternanza", per la quale si alternano le materie oggetto della seconda prova. Tuttavia, questa non è una vera e propria regola ma una consuetudine, e non sono mancati i casi in cui - in passato - il Miur abbia deciso di proporre due anni di fila la stessa materia.

Non appena disponibili, Skuola.net pubblicherà su questa pagina tutte le materie dei diversi indirizzi scolastici: Scientifico, Classico, tutti i licei, i tecnici e i professionali. Secondo le nostre previsioni, è abbastanza probabile che al Classico la materia della seconda prova 2018 sia Greco. Per lo Scientifico, è difficile dare un pronostico preciso: da tempo si aspetta che esca Fisica in seconda prova, ma ancora non è mai successo. Che la Maturità 2018 sia la volta buona?

Materie di seconda prova e l'alternanza

La lista delle materie della Maturità

Quando escono le materie della maturità 2018

La consuetudine è correlata a quanto stabilito per la commissione d'esame, le cui regole invece sono certe secondo regolamento: il Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 spiega infatti che "Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa."

Maturità 2007: 17 Gennaio

Maturità 2008: 08 Gennaio

Maturità 2009: 21 Gennaio

Maturità 2010: 15 Gennaio

Maturità 2011: 31 Gennaio

Maturità 2012: 20 Gennaio

Maturità 2013: 28 Gennaio

Maturità 2014: 31 Gennaio

Maturità 2015: 27 Gennaio

Maturità 2016: 28 gennaio

Maturità 2017: 30 Gennaio

Non possiamo sapere con certezza quando il Miur deciderà di comunicare le materie di seconda prova, tuttavia possiamo considerare che, con molta probabilità, l'annuncio avverrà l'ultima settimana di Gennaio, entro il 31. Solitamente il Miur comunica con un certo anticipo data e ora della comunicazione delle materie di seconda prova, e anticipa i documenti ufficiali con un post sui social dove il ministro in persona fornisce le informazioni sugli indirizzi più importanti.

Dove trovare le materie di seconda prova 2018

Consigli utili sulle materie di seconda prova 2018

Seconda prova maturità: materie caratterizzanti nei licei

Il primo consiglio, è quello di seguire i nostri canali. Come ogni anno, infatti, seguiremo l'evento in diretta tenendovi aggiornati in tempo reale. Altro modo in cui carpire informazioni in tempo reale è quello, un po' più "classico" e meno "social", di andare sul sito ufficiale del Miur dedicato all'esame di Stato. Sul menù a destra troverete un pratico "cerca le materie": incredibile, un motore di ricerca tutto per voi che vi dirà tutto ciò che volete sapere sulle materie di seconda prova. Sapendo quale sarà la materia in cui vi giocherete un buon numero di punti per il voto finale, dovrete essere astuti e farvi amico il prof che la insegna. Potrebbe essere proprio lui a darvi un voto più alto o, addirittura, salvarvi dalle difficoltà in sede d'esame. Insomma, è ora di mettersi sui libri sul serio. Se proprio non ce la fate a studiare tutti gli argomenti di tutte le materie, concentratevi sulle materie caratterizzanti. Se poi la materia di seconda prova è tra le vostre preferite, il consiglio è quello di inserirla tra i collegamenti della tesina, in modo da partire in vantaggio con un argomento a piacere il giorno dell'orale. Il Miur sceglie ogni anno una materia tra un numero specifico di materie di indirizzo, definite nell'anno 2014/15 per adeguamento alla riforma Gelmini. Rispetto al passato, alcune novità: allo scientifico appare Fisica tra le materie possibili, così come all'artistico è stata aggiunta Design. Ma quali sono le alternative per ogni indirizzo scolastico?

LICEO CLASSICO

1. Latino

2. Greco

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SPORTIVA

1. Matematica

2. Fisica

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

1. Matematica

2. Fisica

3. Scienze Naturali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1. Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Sociologia)



LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

1) Diritto ed economia politica
2) Scienze Umane (Sociologia, Metodologia della ricerca)

LICEO ARTISTICO

1. Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree per l'indirizzo Arti Figurative;
2. Discipline progettuali architettura e ambiente per l'indirizzo Architettura e Ambiente;
3. Discipline progettuali design per l'indirizzo Design;
4. Discipline audiovisive e multimediali per l'indirizzo Audiovisivo e Multimediale;
5. Discipline grafiche per l'indirizzo Grafica;
6. Discipline progettuali scenografiche per l'indirizzo Scenografia.

LICEO LINGUISTICO

1. Lingua e cultura straniera 1

2. Lingua e cultura straniera 2

3. Lingua e cultura straniera 3

LICEO MUSICALE E COREUTICO

SEZIONE MUSICALE

1. Teoria, analisi e composizione;

2. Tecnologie musicali

SEZIONE COREUTICA

1. Tecniche della danza.

Seconda prova maturità: le materie caratterizzanti per i tecnici e i professionali

Istituti tecnici - settore economico

La riorganizzazione degli indirizzi scolastici voluta dall'ex ministro Gelmini ha interessato soprattutto gli istituti tecnici e professionali. Ecco quindi le materie caratterizzanti per ogni indirizzo e opzione:

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
1. Economia aziendale

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
1. Economia aziendale e geo-politica
2. Lingua inglese
3. Seconda lingua comunitaria

