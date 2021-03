Sanremo 2021, la scaletta della prima serata: cantanti in gara e ospiti

Sanremo 2021: i conduttori e gli ospiti presenti durante la prima serata

Sanremo 2021: i big che si esibiranno durante la prima serata

Sanremo 2021: le nuove proposte che si esibiranno durante la prima serata

Sanremo 2021: tutti i testi delle canzoni in gara

È quasi tutto pronto per ladella kermesse sanremese, in onda da oggi martedì 2 marzo a partire dalle 20:40 sue in. Quello di quest’anno sarà sicuramente undiverso rispetto agli altri: ormai giunto alla sua, con le disposizioni anti-Covid. Nelle ultime ore sono arrivate le primesulla: vediamo insieme chi salirà sultra cantanti in gara ed ospiti.Mancano ormai poche ore per l’inizio della 71esima edizione del. Come anticipato la serata sarà inaugurata dache porterà sul palco il brano che gli ha permesso la vittoria della scorsa edizione, “”. Al timone della serata, invece, ci sarannoaccompagnati dal nuovo duo formato dacon, giovane attrice in un momento d’oro della sua carriera. Tra i super ospiti confermati questa sera ci sarà, che salirà sul palco per portare undei suoi più grandi successi e per presentare in anteprima il suo. È stata confermata anche la presenza di, infermiera simbolo delladurante i mesi di lockdown, e laaccompagnata dal sassofonista. Salirà sul palco anche la ex ginnasta russa campionessa mondiale individuale nel 2005,Gliche cercheranno di conquistare il podio di questa edizione sonoma durante lasi esibiranno solo inper dare spazio agli altri nella serata di domani. Ad inaugurare le danze saràcon “”, una ballata incentrata sulladelladi unae il ricordo dei momenti vissuti con la propria. L’ultima esibizione, invece, sarà quella diche porterà sul palco una, tra “qualche foto e qualche vestito sparso”, con il brano "". Come riportato da Repubblica , nelle ultime ore è arrivata la notizia chee da Sanremo è stato confermato che la sua esibizione è rimandata a domani: ad occupare il suo blocco sarà, con il brano “”. Ecco tutti i cantanti in1.- "Potevi fare di più"2.- "Musica leggerissima"3.- "Ora"4.- "Chiamami per nome"5.- "Il farmacista"6.- "Glicine"7.- "Voce"8.- "Zitti e buoni"9.- "Momento perfetto"10.- "Fiamme negli occhi"11.- "Dieci"12.- "Quando trovo te"13.- "Parlami"Nel corso della prima serata sono previste anche le esibizioni diappartenenti alla categoria. Le loro performance saranno votate dalla, dallae dalda casa. Raccolti i voti sarà stilata unadi gradimento:della competizione. Ecco tutti i giovani cantanti1.– “Goal!”2.– “Che ne so”3.– “Scopriti”4.– “Polvere da sparo”Ecco tutti idelle canzoni in gara.