Santa Marinella di Fulminacci: testo e significato Sanremo 2021

“Santa Marinella” di Fulminacci: il testo e il significato

La giovanedel panorama musicale italiano tra una manciata di giorni farà il suo debutto sul palco del Festival della Canzone Italiana. Carichissimo e pronto a portareanche in quel di Sanremo, a iniziare dalla sua canzone inedita dal titolo “”, cittadina di mare a due passi dalla capitale.Scopriamo quindi il testo completo e il significato del brano.Anche quest’anno la rivista Sorrisi e Canzoni ha pubblicato in anteprima i brani inediti dei concorrenti di. E quindi abbiamo appena scoperto il testo del singolo che il giovanepresenterà durante il festival: “”. Canzone che racconta della sua Roma, di come possa essere “una città di mare” e “un presepe in mezzo alle montagne” allo stesso tempo, parla die di. Scopriamo quindi il testo completo, ansiosi di poter ascoltare il brano con l’orchestra dell’Ariston che risuona.Oggi sai è uno di quei giorni cheSe mi vuoi lasciami stareE non c’è nessuno nei dintorni cheDentro me ci sappia guardareRoma, che è una città di mare,Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumareTanto non c’è più niente di cui innamorarsi per semprePer cui valga la pena restareQuindi stanotte abbracciami alle spalleFammi addrizzare i peli sulla pellePrendiamoci una scusa sotto casaE poi portiamocela suVoglio solamente diventare deficiente e farmi maleCitofonare e poi scappareVoglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a postoQuanto vuoi per tutto questo?Non cercarmi mai però incontriamociPrima o poi senza volerloAl reparto dei superalcoliciChe ci fai? Scaldo l’invernoLa mia città è un presepe in mezzo alle montagneBianche ed ostinate come vecchie cagneDavvero io non posso più tornare solamente a salutareA sincerarmi che nessuno piangeTi prego di raccogliermi la testaCome se fosse l’ultima che restaIo me ne sono accorto a Santa MarinellaIo e te siamo un pianeta e una stellaVoglio solamente diventare deficiente e farmi maleCitofonare e poi scappareVoglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a postoQuanto vuoi per tutto questo?Non volare viaNa na naVoglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a postoQuanto vuoi per tutto questo?Non volare viaGuarda il video su Sanremo 2021: