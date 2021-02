Fiamme negli occhi di Coma_Cose: testo e significato Sanremo 2021

“Fiamme negli occhi” di Coma_Cose: il testo e il significato

Coma_Cose, il un duo di musica indie-cantautorale costituito dae daè pronto ad affrontare il suo debutto al Festival di Sanremo 2021 con la canzone inedita dal titolo “”. Scopriamo di più sul testo del brano che ascolteremo live tra qualche settimana dal palco dell’Ariston.Grazie alla rivista Sorrisi e Canzoni abbiamo potuto iniziare a dare un’occhiata ai brani inediti dei concorrenti diE quindi abbiamo scoperto il testo del singolo che ipresenteranno al Festival: “”. Unapiena di passione e scintille, come preannunciato anche dal titolo stesso, ideale daQuando ti sto vicino sentoChe a volte perdo il baricentroE ondeggio come fa una fogliaAnzi come la CaliforniaMetà sono una donna forteDecisa come il vino buonoMetà una Venere di MiloChe prova ad abbracciare un uomoE anche se qui c’è troppa genteIo me ne fotto degli altriE te lo dico ugualmenteResta qui ancora un minutoSe l’inverno è soltanto un’estateChe non ti ha conosciutoE non sa come mi riduciHai le fiamme negli occhi ed infattiSe mi guardi mi bruciQuando ti sto vicino sentoChe a volte perdo il baricentroGalleggio in una vasca piena di risentimentoE tu sei il tostapane che ci cade dentroGrattugio le tue lacrimeCi salerò la pastaTi mangio la malinconiaCosì magari poi ti passaMentre ondeggi come fa una fogliaAnzi come la CaliforniaResta qui ancora un minutoSe l’inverno è soltanto un’estateChe non ti ha conosciutoE non sa come mi riduciHai le fiamme negli occhi ed infattiSe mi guardi mi bruciResta qui e bruciami pianoCome il basilico al soleSopra un balcone italianoChe non sa come mi riduciHai le fiamme negli occhi ed infattiSe mi guardi mi bruciSe mi guardi mi bruciSe mi guardi mi bruciSe mi guardi mi bruciMi bruciMi bruciSe mi guardi senti.Guarda il video su Sanremo 2021: