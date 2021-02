Momento perfetto di Ghemon: testo e significato Sanremo 2021

“Momento perfetto” di Ghemon: testo e significato

Manca sempre meno all'inizio della 71esima edizione delche si terrà dal 2 al 6 marzo. Tra gli artisti in gara c'è anche, rapper e cantautore, che cercherà di conquistare il podio con il brano "". Non è la sua prima volta a Sanremo: nel 2019 ha preso parte della kermesse con il brano "" classificandosi dodicesimo.Ecco ile ildel brano che porterà quest'anno, ""."Non ho dubbi adesso, dentro sento che è il mio momento". Dice così "", il brano con cuiparteciperà quest'anno al. Nello speciale Saremo su RaiPlay ha raccontato che il suo inedito è una canzone che parla di. Ha anche aggiunto: "È un pezzo energico che spero faccia bene alle persone". Per quanto riguarda il genere musicale, ha confidato che ci sarà delma anche del, delloe del. Insomma, per il cantante "è una canzone molto divertente da urlare". Ecco ilAvevo aspettative su chissà che risultatiMa erano tranelliE mi ritrovo con le mani nei capelliAlle volte vorrei smettereNon nego che m'intriga il pensiero di sparire,L'idea di cambiare vitaCerte mattine che è ancora buioMi alzo ad orari quasi vietatiNon voglio più lavorare gratisO che mi cambino i connotatiSe non avveri i tuoi desideriFinisci a vivere di ricordiMa nel momento in cui te ne accorgiQualcun altro ha il tuo posto e i tuoi soldiHo aspettato in silenzio e con calmaMa ora mi è venuta voglia di urlareSono convinto che questa siaL'ora mia, il momento perfetto per meDicono sempre che è il turno degli altriMa non mi sento secondo a nessunoSono convinto che questa siaL'ora mia, il momento perfetto per me"Non ti ho sentito più ma dì, com'è fratello?Tu puoi contare su di me e questo lo sai fratello!"Ma quando poi sei senza chiave nel tuo infernoTi scopri figlio unico e sei chiuso dall'esternoA te è rimasto il velenoMa lo sai come sono i serpentiSe tu gli tendi la manoPoi loro hanno affondato i dentiÈ andata ma se ci ripensiChe razza di rischi ti sei preso?Ed il fatto che non ti sei mai arresoÈ un miracolo e va difesoHo aspettato in silenzio e con calmaMa ora mi è venuta voglia di urlareSono convinto che questa siaL'ora mia, il momento perfetto per meDicono sempre che è il turno degli altriMa non mi sento secondo a nessunoSono convinto che questa siaL'ora mia, il momento perfetto per meNon ho dubbi adessoDentro sento che è il mio momentoPer questo ora dirò all'universoChe mi voglio giocare tutte le mie chanceUn flusso di energia mi attraversaMi sta mandando fuori di testaSto caricando l'aria di elettricitàHo aspettato in silenzio e con calmaMa ora mi è venuta voglia di urlareSono convinto che questa siaL'ora mia, il momento perfetto per meDicono sempre che è il turno degli altriMa non mi sento secondo a nessunoSono convinto che questa siaL'ora mia, il momento perfetto per me