Glicine di Noemi: testo e significato Sanremo 2021

“Glicine” di Noemi: il testo e il significato

Manca sempre meno per la. Tra i campioni che cercheranno di conquistare il podio c’è anche, veterana dellaalla sua. Dopo aver dato unaè infatti pronta per risalire sul palco dell’con il brano “”. Ecco il testo e il significato.“Dentro ti amo e fuori tremo come glicine di notte”. Dice così “”, il brano con cuiparteciperà al. La sua voce graffiante porterà sul palco unache impedisce di vivere la, trae momenti di. Come anticipato, durante il lockdown generalizzato ha voluto dare una svolta alla sua vita: in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato il processo della “” che l’ha portata a distruggere il muro che le impediva il. Quale miglior modo per inaugurare la suase non al Festival di Sanremo? Ecco il testo.Mi dici cheChe non funziona piùSiamo soli adesso noiSopra a un pianeta blu.E quando arriva seraInvadi la mia sferaNon è la primaveraChe non sento da un po’.Non sento da un po’I brividi sulla mia pelle,Il tuo nome fra le stelle.Sembra ieri,Sembra ieri che la seraCi stringeva quando tu stringevi me.Ricordo ancora quella sera guardavamo leLe code delle navi dalla spiaggia sparireVedi che son qui che tremoParla parla parla parla con meMa forse ho solo dato tutto per scontato eE mi ripeto che scema a non saper fingereDentro ti amo e fuori tremoCome glicine di notte.Scommetto cheOra non prendi piùL’abitudine di farSempre come vuoi tu.E quando arriva seraMi manca l’atmosferaNon è la primavera...Sembra ieri, sembra ieri che la seraCi stringeva quando tu stringevi me.Ricordo ancora quella sera guardavamo leLe code delle navi dalla spiaggia sparireVedi che son qui che tremoParla parla parla parla con meMa forse ho solo dato tutto per scontato eE mi ripeto che scema a non saper fingereDentro ti amo e fuori tremoCome glicine di notte.Dietro di noi vedo giorni spesi su treni infinitiForse è solo che mi manca parteDi un passato lontano come MarteTu cosa dirai vedendomi arrivareQuando ti raggiungeròRicordo ancora quella sera guardavamo leLe code delle navi dalla spiaggia sparireVedi che son qui che tremoParla parla parla parla con meMa forse ho solo dato tutto per scontato eE mi ripeto che scema a non saper fingereDentro ti amo e fuori tremoCome glicine di notte.Ora cheNon posso più tornareA quando ero bambinaEd ero salva da ogni maleE da te, da te, da te…Guarda il video su Sanremo 2021: