La genesi del tuo colore di Irama: testo e significato Sanremo 2021

“La genesi del tuo colore” di Irama: il testo e il significato

Si chiama “” il brano cheporterà in gara per conquistare la 71esima edizione del. Non è la prima volta che sale sul palco dell’: nel 2016 ha gareggiato tra lecon il brano “” e nel 2019, dopo aver vinto, è rientrato tra i Campioni con “”.Ecco ile ildella“Scoppierò il colore, scorderai il dolore”. Dice così “”, brano con cuigareggerà al. Non sarà una semplice ballata: accanto all’importanza deida trasmettere, il cantante ha voluto aumentare l’aggiungendoci ilper far ballare i telespettatori e aiutarli a raggiungere la “genesi del cuore” nell’ “armonia del silenzio”. Dopo il successo delle sue hit estive, tra cui "", "" e "",ha deciso di portare un po’ dinelle case degli italiani, soprattutto in questo lungo e difficile periodo di. A Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti spiegato che la suasarà quella di “restituire un momento di normalità e di spensieratezza a chi guarda” e che la sua partecipazione al Festival sarà un’occasione per dimostrare quantoha per lui la. Ecco il testo.Non sarà la neveA spezzare un alberoAvessi finto sarebbe stato meglioDi averti visto piangere in uno specchioE mi manca la tua voce ormaiOra che, ora che, ora che sei quiIo sono quiCi vestiremo di vertiginiMentre un grido esploderàCome la vita quando vieneMai smetterai canteraiPerderai la voceAndrai, piangerai, balleraiScoppierà il coloreScorderai il doloreCambierai il tuo nomeAvessi finto sarebbe stato meglioHai poco tempo ormaiPer vivere una vita che non sentiraiChiudo il sole un attimoAnche se non dormirò ohE i pensieri passanoCome eclissi resti quiIo resto quiE danzeremo come i brividiMentre la vita suoneràCon le dita tra le veneMai smetterai canteraiPerderai la voceAndrai, piangerai, balleraiScoppierà il coloreScorderai il doloreCambierai il tuo nomeColora l’animaCon una lacrimaColora l’animaCon una lacrimaSottovoce nasce il soleLa scia che ti porterà dentroNel centro dell’universoE l’armonia del silenzioSarà una genesiLa genesi del tuo coloreMai smetterai canteraiPerderai la voceAndrai, piangerai, balleraiScoppierà il coloreColora l’animaCon una lacrimaColora l’animaCon una lacrimaScoppierà il coloreColora l’animaCon una lacrimaScorderai il doloreColora l’animaCon una lacrimaCambierai il tuo nomeGuarda il video su Sanremo 2021: