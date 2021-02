Sanremo 2021, le date e quando inizia

Festival di Sanremo 2021: quando inizia e le date delle serate

• Prima serata: martedì 2 marzo 2021

• Seconda serata: mercoledì 3 marzo 2021

• Terza serata: giovedì 4 marzo 2021

• Quarta serata: venerdì 5 marzo 2021

• Quinta e ultima serata: sabato 6 marzo 2021



Sanremo 2021: la lista dei cantanti big in gara

• Francesco Renga: “Quando trovo te”

• Coma_Cose: “Fiamme negli occhi”

• Gaia: “Cuore amaro”

• Irama: “La genesi del tuo colore”

• Fulminacci : “Santa Marinella”

• Madame : “Voce”

• Willy Peyote: “Mai dire mai (La locoura)”

• Orietta Berti: “Quando ti sei innamorato”

• Ermal Meta: “Un milione di cose da dirti”

• Fasma: “Parlami”

• Arisa: “Potevi fare di più”

• Gio Evan: “Arnica”

• Maneskin: “Zitti e buoni”;

• Malika Ayane: “Ti piaci così”;

• Aiello : “Ora”;

• Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band: “Il farmacista”

• Ghemon : “Momento perfetto”

• La rappresentante di lista: “Amare”

• Noemi: “Glicin”

• Random : “Torno a te”

• Colapesce e Dimartino: “Musica leggerissima”

• Annalisa: “Dieci”

• Bugo: “E invece sì”

• Lo Stato Sociale: “Combat pop”

• Extraliscio feat. Davide Toffolo: “Bianca luce nera”

• Francesca Michielin e Fedez: “Chiamami per nome”



Sanremo Giovani 2021: la lista dei cantanti in gara

• Gaudiano: “Polvere da sparo”

• Avincola: “Goal!”

• Folcast: “Scopriti”

• Hu: “Occhi Niagara”

• I Desideri: “Lo stesso cielo”

• Le Larve: “Musicaeroplano”

• M.e.r.l.o.t.: “Sette volte”

• Davide Shorty: “Regina”

• WrongOnYou: “Lezioni di volo”

• Greta Zuccoli: “Ogni cosa sa di te”



