Diodato, Fai rumore: testo e significato Sanremo 2020

Dopo aver partecipato tra lenel 2014 e tra inel 2018, quest’anno il cantautore porterà all’Ariston “”, un brano scritto in concomitanza con, cantautore lanciato da “”. Il cantautore proveniente dall’Aosta non vede l’ora di esibirsi, specialmente con l’orchestra di Sanremo.“Per me è la realizzazione, più che di un sogno, di una”. Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo., conosciuto più semplicemente come Diodato, ci spiega: ”Questa canzone è un invito a esprimere la propria, anche se si tratta di dissenso. Non si tratta di cercare lo scontro sempre e comunque, anzi. Ma diche vengono create dai silenzi”.Una canzone che farà riflettere essendo un pezzo molto curato dove l’orchestra si fonde con i synth e dove si sente l’eco dei Radiohead e anche diEcco ildella canzone.Sai che cosa penso,Che non dovrei pensare,Che se poi penso sono un animaleE se ti penso tu sei un’anima,Ma forse è questo temporaleChe mi porta da te,E lo so non dovrei farmi trovareSenza un ombrello anche seHo capito chePer quanto io fuggaTorno sempre a teChe fai rumore qui,E non lo so se mi fa bene,Se il tuo rumore mi conviene,Ma fai rumore sì,Che non lo posso sopportareQuesto silenzio innaturaleTra me e te.E me ne vado in giro senza parlare,Senza un posto a cui arrivare,Consumo le mie scarpeE forse le mie scarpeSanno bene dove andare,Che mi ritrovo negli stessi posti,Proprio quei posti che dovevo evitare,E faccio finta di non ricordare,E faccio finta di dimenticare,Ma capisco che,Per quanto io fugga,Torno sempre a teChe fai rumore qui,E non lo so se mi fa bene,Se il tuo rumore mi conviene,Ma fai rumore sì,Che non lo posso sopportareQuesto silenzio innaturale tra me e te.Ma fai rumore sì,Che non lo posso sopportareQuesto silenzio innaturale,E non ne voglio fare a meno oramaiDi quel bellissimo rumore che faiIl nuovo album del cantautore di origini pugliesi uscirà ilnegli store, sia fisici che online. Il disco si pone come obbiettivo quello di indagare con uno sguardo attento la società, i rapporti tra esseri umani e leche caratterizzano il nostro tempo.Sarà composto dache rappresentano un’ulteriore evoluzione nella ricerca del suono e nella scrittura che si fa ancor piùe scrupolosa di sentimenti innescati dal vissuto del quotidiano. Come recentemente ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram: ”In ogni canzone, potete cercare un pezzettino di voi stessi e sarà lì che ci incontreremo.”