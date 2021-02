Un milione di cose da dirti di Ermal Meta: testo e significato Sanremo 2021

“Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta: il testo e il significato

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu



Dopo “Vietato morire” e “Non mi avete fatto niente”, quest'ultima cantata in coppia con Fabrizio Moro con la quale il duo ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018,con il brano intitolato “”.Nonostante la carriera del cantautore vanti diverse collaborazioni e duetti, tra cui quello con Elisa, Jarabe de Palo, quest’anno Ermal Meta è pronto a mettersi in gioco da solo, partecipando alla, con un brano in cui i temi principali sonoLocon cui le parole riescono a creare pensieri profondi è quello inconfondibile di Ermal Meta e si riconosce anche in questo brano.In “Un milione da dirti” il cantautore raccontache nonostante ogni difficoltà che la vita presenta, nonostante il “fango” in cui a volte si sprofonda, resiste a tutto e sa essere anche il mezzo privilegiato per rialzarsi e continuare.e si riconosce proprio nella scelta costante di seguire il proprio amore anche nel buio per poter ritrovare la luce insieme.È un brano che nasce dalla considerazione di un rapporto a tutto tondo, anche nelle zone d’ombra che lo contraddistinguono ma che grazie allae allache lo sostengono,EccoGuarda il video su Sanremo 2021: