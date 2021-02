Arnica di Gio Evan: testo e significato Sanremo 2021

“Arnica” di Gio Evan: il testo e il significato

Manca sempre meno per l’inizio della 71esima edizione del. Tra i campioni in gara ci sarà anche, artista poliedrico che ha conquistato il pubblico italiano prima con i suoie successivamente con le. Il brano con cui cercherà di conquistare il podio? Si intitola “”, pianta di colore giallo aranciato con caratteristici petali "spettinati" e dal gradevole odore aromatico.Ecco il testo e il significato.Dopo aver conquistato i lettori con i suoie con le sue, tra le più celebri “” e “”,mostrerà il suosalendo sul palco dell’Ariston con il brano “”. Nello speciale dedicato a Sanremo su RaiPlay ha spiegato che l’arnica è “una pianta perenne nonostante le sue ossature fragili e si trasforma, la sua metamorfosi è una crema, una pomata che va ad alleviare gli urti del mondo”. Ecco ilE sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezionePrendere in tempo il treno, e poi sbagliare le personeE sbaglio ancora a fidarmi a regalare il cuore agli altriChe poi ritorna a pezzi curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai nienteCerco un amico per un buon tramonto insiemeVoglio arrivare all’alba e dire dai di nuovoE voglio farmi scivolare il mondo addossoE non scivolare sempre ioE volo con la testa tra le nuvoleMa vedessi il cuore quanto va più in altoE non voglio dimenticare nientePerò fa male ricordarsi tutto quantoLe corse lungomareNuotare fino a non toccareL’ansia di non fare in tempoCoi regali di NataleLo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fareLe partite sulla stradaFare i pali con la magliaRestare accantoA chi non ce l’ha fattaLe prime cicatriciGli amori mai finitiLe nottate a casa soli o ubriachi con gli amiciPer poi dire cosa quanto ha fatto maleEppure non riesco a rinunciarePer poi dire cosa quanto ha fatto maleEppure lo voglio rifareE portami una primavera prima che appassiscaDavanti all’estate di tuttiCosì esile che la tormentaMi confonde con un panno steso al ventoE cerco un posto dove poter fare il deboleAmici buoni per smezzare una tempesta‘Che’ l’amore si scopre solo in mezzo al temporale, ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiareE volo con la testa tra le nuvoleMa vedessi il cuore quanto va più in altoE non voglio dimenticare nientePerò fa male ricordarsi tutto quantoLe corse lungomareNuotare fino a non toccareL’ansia di non fare in tempoCoi regali di NataleLo sguardo di mia madre, quando pensava che questa volta non ce la potessi fareLe partite sulla stradaFare i pali con la magliaRestare accantoA chi non ce l’ha fattaLe prime cicatriciGli amori mai finitiLe nottate a casa soli o ubriachi con gli amiciLe corse di mia madre per fare in tempo a scuolaSognare ad occhi apertiL’estate senza soldiL’ansia degli esamiMa che festa il giorno dopoLa faccia di mio padreQuando andava a lavoroLe volte in cui pensiamo che andrà tutto maleI viaggi con chi amiSì ma i sogni a puttaneLe prime delusioniPerché i baci finisconoLe nottate a casa con gli amiciA dire resteremo unitiE poi dire cosa quanto ha fatto maleEppure non riesco a rinunciarePer poi dire cosa quanto ha fatto maleEppure lo voglio rifare.Guarda il video su Sanremo 2021: