Potevi fare di più di Arisa: testo e significato Sanremo 2021

“Potevi fare di più” di Arisa: il testo e il significato

Si chiama "" ed è stato scritto dail brano con cuigareggerà quest'anno alla 71esima edizione del. Per la cantante, infatti, dopo averlo vinto per bencon i brani "" e "" e dopo averloinsieme a, è arrivato il momento diEcco ile ildella canzone.Anche la 71esima edizione delavrà tra i suoi protagonisti. Come anticipato, il brano con cui parteciperà allaè stato scritto da. Per la cantante sarà come ritornare alla "bella canzone italiana": al centro della ballata vi è ladelladi unae il ricordo dei momenti vissuti con la propria. Le frasi riprendono inoltre ladella storia d'amore presentata: si poteva fare di più o doveva finire così? A Tv Sorrisi e Canzoniha raccontato che quando ha ascoltato il brano per la prima volta si è: "Questo brano è un dono che mi ha fatto – riferendosi a Gigi D'Alessio. Quando l'ho ascoltato mi sono commossa. Perché è una storia condivisibile di libertà. È molto femminile, mi sono sentita rappresentata". Ecco il testo.Lasciarsi adesso non fa più male non è importanteCosa ci importa di quello che può dire la genteL'abbiamo fatto oramai non so più quante volteTe lo ricordi anche tuCi sono troppi rancori che ci fanno star maleMi sono messa in disparte sola col mio doloreDove c'era dell'acqua oggi solo vaporePotevamo fare di piùA che serve cercare se non vuoi più trovareA che serve volare se puoi solo cadereA che serve dormire se non hai da sognareNella notte il silenzio fa troppo rumoreA che serve una rosa quando è piena di spineTorno a casa e fa festa solamente il mio caneOra i nostri percorsi sono pieni di mineSto annegando ma tu non mi tendi la manoA che serve un cammino senza avere una metaDare colpa al destino che ci taglia la stradaNon importa se sono vestita o son nudaSe da sopra il divano più niente ti schiodaA che serve truccarmi se nemmeno mi guardiEro dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordiNoi di spalle nel letto più soli e bugiardiTi addormenti vicino ti svegli lontanoMi mancheranno i sorrisi che da un po' non vedevoTi chiamerò qualche volta senza avere un motivoRacconterò a chi mi chiede che sto bene da solaQuesto farai anche tuCancellerò foto e video dal mio cellulareSolo per non vederti né sentirti parlareNe avrò piena la testa e spazio sulla memoriaE chissà quanto tempo io ti amerò ancorA che serve truccarmi se nemmeno mi guardiEro dentro i tuoi occhi ma tu non lo ricordiNoi di spalle nel letto più soli e bugiardiTi addormenti vicino ti svegli lontanoA che serve morire se ogni giorno mi uccidiDallo specchio ti vedo mentre piango tu ridiÈ tutto quello che è stato oramai non ci crediPotevi fare di più