Sanremo 2021: chi lo conduce, ospiti e concorrenti: scaletta serata per serata

Sanremo 2021: quando andrà in onda e come vederlo

Sanremo 2021: scaletta della prima serata

Sanremo 2021: scaletta della seconda serata

Sanremo 2021: scaletta della terza serata

• Aiello – Gianna (di Rino Gaetano) con Vegas Jones

• Annalisa – La musica è finita (di Ornella Vanoni)

• Arisa – Quando (di Pino Daniele)

• Bugo – Un’avventura (di Lucio Battisti) con i Pinguini Tattici Nucleari

• Colapesce e Dimartino – Povera Patria (di Franco Battiato)

• Coma_Cose – Il mio canto libero (di Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

• Ermal Meta – Caruso (di Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

• Extraliscio feat Davide Toffolo – Medley Rosamunda (di Gabriella Ferri) con Peter Pichler

• Fasma – La fine (di Nesli) con Nesli

• Francesco Renga – Una ragione di più (di Ornella Vanoni) con Casadilego

• Fulminacci – Penso positivo (di Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

• Gaia – Mi sono innamorato di te (di Luigi Tenco) con Lous and the Yakuza

• Ghemon – Medley Le ragazze (dei Neri per caso), Donne (di Zucchero), Acqua e sapone (degli Stadio), La canzone del sole (di Lucio Battisti) con i Neri per caso

• Gio Evan – Gli anni (degli 883) con I cantanti di The Voice Senior

• Irama – Cirano (di Francesco Guccini)

• La Rappresentante di Lista – Splendido Splendente (di Donatella Rettore) con Donatella Rettore

• Lo Stato Sociale – Non è per sempre (degli Afterhours) con Sergio Rubini e “I lavoratori dello spettacolo”

• Madame – Prisencolinensinainciusol (di Adriano Celentano)

• Malika – Insieme a te non ci sto più (di Caterina Caselli)

• Maneskin – Amandoti (dei CCCP) con Manuel Agnelli

• Max Gazzè – Del Mondo (dei CSI) con M.M.B

• Francesca Michielin e Fedez – Medley Del Verde (di Calcutta), Le cose che abbiamo in comune (di Daniele Silvestri)

• Noemi – Prima di andare via (di Neffa) con Neffa

• Orietta Berti – Io che amo solo te (di Sergio Endrigo) con Le Deva

• Random – Ragazzo fortunato (di Jovanotti) con The Kolors

• Willie Peyote – Giudizi Universali (di Samuele Bersani) con Samuele Bersani



Sanremo 2021: scaletta della quarta serata

Sanremo 2021: scaletta della quinta serata

Fonte foto: Rai1Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della. La prima puntata, in onda proprio, inaugureràdedicate alla, ale allanonostante il difficile periodo scaturito dall’Come noto, anche ildovrà fare i conti con le disposizioni: per la prima volta nella storia, infatti,. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulladel Festival,Nonostante lee il conseguentedella kermesse, laandrà in onda dacon cinque imperdibili serate sue ina partire dalle 20:40. Chi vive all’estero o non può seguirlo dalla tv può seguirlo insul sito dedicato Rai,disponibile al seguente link Anche quest’anno al timone delci saràaccompagnato dae da due ospiti fissi per tutte e cinque le serate: stiamo parlando del duo creato per l’occasione e composto da. A salire sul palco durante la prima serata sarà anche, giovane attrice in un momento d’oro della sua carriera. Per quanto riguarda la scaletta della prima serata, fonti ufficiali rivelano che ad aprire la kermesse sarà il vincitore della scorsa edizione,, che porterà sul palco dell’Ariston il brano con il quale ha ottenuto la vittoria, “”. Nel corso della serata ci saranno lein gara – che saranno votati dalla– e le esibizioni diappartenenti alla categoria– che saranno votati anche daltramite televoto. Tra gli ospiti della prima serata, oltre a, è stata confermata la presenza dima non si escludono altre sorprese.Durante ladel Festival si continuerà con l’esibizione deie verrà stilata ladei 26 brani in base ai voti espressi dalla. A salire sul palco dell’Ariston saranno anche i rimanenti giovani cantanti della categoria. Accanto ad, inoltre, ci sarà: pare che Ibrahimovic sarà impegnato a San Siro nella. Tra gli ospiti è stata confermata la presenza dei tre tenori deche porteranno un tributo al. Sempre durante la seconda serata saliranno sul palco, attrice e conduttrice televisiva, e, marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 e, da ultime indiscrezioni, ancheLadel, in onda giovedì 4 marzo, vedrà alla co-conduzione, modella italiana. La puntata sarà dedicata aidella: gli artisti porteranno sul palco dell’Ariston unae hanno scelto se esibirsi da soli oppure insieme ad artisti italiani o stranieri. Al termine dell’esibizione sarà stilata unache verrà conto delladelleottenute dagli artisti durante le prime due serate e delLadi Sanremo 2021 vedrà alla co-conduzione, oltre alla presenza fissa di. Durante la puntata i 26 cantanti in gara saranno chiamati a eseguire i loro inediti per essere giudicati dalla. La quarta serata sarà dedicata anche alle: ci saranno le esibizioni degli artisti rimasti in gara e la. Non sono stati ancora confermati gli ospiti per la serata ma la scelta ricadrà sicuramente suLavedrà alla co-conduzione. In programma vi è l’esecuzione dellee la creazione di una nuovache terrà conto della, dei voti dellae deltramite televoto. Alla fine della serata sarà proclamato il. Tra gli ospiti confermati ci sono