Bianca luce nera di Extraliscio e Davide Toffolo: testo e significato Sanremo 2021

L’inedita e interessante collaborazione tra gliarriva sul palco di Sanremo 2021 per presentare “”. E’ dunque una scommessa molto intriganteche incuriosisce non poco i moltissimi fan di entrambi i gruppi: scopriamo quindi il testo di questo attesissimo pezzo.La rivista Sorrisi e Canzoni ha finalmente pubblicato i brani inediti dei concorrenti di. E quindi abbiamo potuto scoprire anche il testo del singolo che gliporteranno sul palco del Festival: “”. Brano nel quale si potrà riconoscere, e infatti, è stato proprioa dichiarare che il brano, pieno di suggestioni visive e musicali,leggetelo e fateci sapere se siete d’accordo!BiancaCome la neveNeraCome l’invernoMi agito se non ti sentoDivento aceto che ero vinoStrano il mio sentimentoChe mi fa male e mi tiene vivoOra che mi leggi la manoOra che conosci il destinoDimmi che c’è un posto lontanoNoi che camminiamo vicinoLì dove nessuno ci vedeE nessuno sa chi siamoSenza teSenza te io morireiPerché ho paura di camminareSe perdo la tua luce biancaSe perdo la tua luce neraSe perdo la tua luce biancaSe perdo la tua luce neraBiancaDi porcellanaNeraOssidianaMi curi medicamentosaMi pungi come ragno orticaStringi forte calamitaSe voglio andareMi prendi ancoraOra che conosci le carteOra che conosci il destinoDimmi che c’è un treno che parteNoi che ci sediamo vicinoE nessuno ci conosceE non importa dove andiamoSenza teIo da solo qui morireiPerché ho paura di camminareSe perdo la tua luce biancaSe perdo la tua luce neraSe perdo la tua luce biancaSe perdo la tua luce neraFonte miracolosaPiantagione velenosaTi ho cercato in ogni cosaE ti ho trovato e ti cerco ancoraSenza teIo da solo qui morireiHo deciso di camminareE seguo la tua luce biancaE seguo la tua luce neraE seguo la tua luce biancaE seguo la tua luce nera