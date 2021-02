Amare de La Rappresentante di Lista: testo e significato Sanremo 2021

“Amare” de la Rappresentante di Lista: il testo e il significato

Dopo essere salito sul palco di Sanremo a fianco di Elodie e di Matilda De Angelis per l'interpretazione del brano "Andromeda" di Elisa, il gruppo Rappresentante di Lista sarà di nuovo sul palco dell'Ariston con il brano "Amare". Nello speciale di RaiPlay dedicato a Sanremo i due hanno spiegato che "Amare" è "una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e di amore". Dario ha anche anticipato che la canzone avrà le sonorità che stanno cercando da anni nel loro percorso musicale: "È una canzone classica che poi esplode nel ritornello con molta energia". Ecco il testo e il significato:

Ogni volta che nella mia vita
Non pensavo di essere abbastanza
Come un vuoto dentro la mia testa
Un incendio dentro la mia stanza
Come un sole che non sorgerà
Dal riflesso dei miei occhi stanchi
Io corro e poi corro
Piango e poi piango

Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
Parlare senza dire niente
Come il sole, mi consolerà
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
È come l'aria che non finirà
Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto
Potrei essere niente
Nella strada infinita
La paura è la vita
Apro gli occhi e vedo l'universo
Tra la gente che non crede
Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
Parlare senza dire niente
Come il sole, mi consolerà
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
È come l'aria che non finirà
Ogni volta che stai bene

Ho su di me
Un desiderio profondo
Ho dentro me
Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
Parlare senza dire niente
Come il sole, mi consolerà
Amare senza avere tanto
Urlare dopo avere pianto
È come l'aria che non finirà
Ogni volta che stai bene
Come l'aria che non finirà
Ogni volta che stai male