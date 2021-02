Sanremo 2021: ci sarà anche Alessandra Amoroso

Sanremo 2021: confermata la presenza di Alessandra Amoroso, Negramaro e Ornella Vanoni

• Francesco Renga: “Quando trovo te”

• Coma_Cose: “Fiamme negli occhi”

• Gaia: “Cuore amaro”

• Irama: “La genesi del tuo colore”

• Fulminacci : “Santa Marinella”

• Madame : “Voce”

• Willy Peyote: “Mai dire mai (La locoura)”

• Orietta Berti: “Quando ti sei innamorato”

• Ermal Meta: “Un milione di cose da dirti”

• Fasma: “Parlami”

• Arisa: “Potevi fare di più”

• Gio Evan: “Arnica”

• Maneskin: “Zitti e buoni”;

• Malika Ayane: “Ti piaci così”;

• Aiello : “Ora”;

• Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band: “Il farmacista”

• Ghemon : “Momento perfetto”

• La rappresentante di lista: “Amare”

• Noemi: “Glicin”

• Random : “Torno a te”

• Colapesce e Dimartino: “Musica leggerissima”

• Annalisa: “Dieci”

• Bugo: “E invece sì”

• Lo Stato Sociale: “Combat pop”

• Extraliscio feat. Davide Toffolo: “Bianca luce nera”

• Francesca Michielin e Fedez: “Chiamami per nome”



Mancaper ladella 71esima edizione del, stittata al 2 marzo dopo l’. Come noto, a prendere le redini della kermesse sarà ancora una volta, accompagnato questa volta da. Con l’avvicinarsi del grande evento dedicato alla musica italiana, arrivano anche le primesu chi salirà sul palco dell’Quello di quest’anno sarà sicuramente unma più. Dopo l’e le relative misure nazionali per contenere la diffusione del virus, anche il Festival - che entra nellenei primi mesi dell’anno- ha dovuto subire delle. Tra le tante novità post pandemia, la kermesse si svolgerà per la prima volta nel corso della sua storiain sala. Date le restrizioni da nazione a nazione, inoltre,ha confermato si sta ancora lavorando sugli ospiti al Festival ma che saranno principalmente volti del. Nelle ultime ore, infatti, il conduttore e direttore artistico ha dichiarato in conferenza stampa: “Stiamo lavorando sugli ospiti al Festival. Ci concentreremo sulla musica italiana. Al momento abbiamo chiuso i contratti con, per un grande omaggio il sabato sera,". Nel frattempo si attendono le conferme di altri big della musica italiana: parliamo di. Come riportato dall' ANSA , nel corso delladi oggi, il conduttore ha espresso il desiderio di ricevere una loro: "Appartengono alla nostra storia, del cinema, del teatro, della musica". Per quanto riguarda la possibile presenza di, invece, Amadeus ha dichiarato a Quotidiano.net quanto segue: “Ci sono grandi nomi, per i quali le porte sempre aperte. Se avrà piacere di venire a trovare due vecchi amici, non deve neanche bussare”.Guarda il video dell'rilasciata a Skuola.net:Come anticipato, ildedicato allasarà quest’anno un eventopartendo proprio dalla mancanza del, una misura di sicurezza voluta fortemente dal Comitato tecnico scientifico per contenere la diffusione del Covid-19. Ma quando andrà in onda il? Con le sue consuete, il festival sarà trasmesso in prima serata insu Rai 1. Ad accompagnareci saranno, invece,. Il conduttore vorrebbe inoltre un. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato: "Ci sarà una donna a sera insieme a me, ma anche altre presenze sul palco sempre partendo da un'idea. Porteremo più donne che racconteranno il mondo femminile". Tra lec'è anche l'infermiera di Grosseto,, che "a marzo portava sul suo viso i segni della mascherina indossata per tutto il giorno. La sua - ha aggiunto -è diventata una foto simbolo nei primi mesi della pandemia".Ecco chi sono ie con qualisi contenderanno la vittoria del Festival: