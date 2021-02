Torno a te di Random: testo e significato Sanremo 2021

“Torno a te” di Random: il testo e il significato

Il rapper, napoletano di origini ma cresciuto a Riccione, è pronto per iniziare. Dopo il successo che ha avuto la sua partecipazione adlo scorso dicembre è arrivata la conferma del suo ingresso tra i. Si presenta dunque alla kermesse di quest'anno con il brano dal titolo Torno a te, pronto per far innamorare tutti gli spettatori.Scopriamo il testo e il significato della canzone.Come ogni anno è Sorrisi e Canzoni a pubblicare in anteprima, e quest'anno, anche se nel mezzo di una pandemia, non fa di certo eccezione. E quindi abbiamo appena scoperto il testo del singolo chepresenterà durante il festival: "". Canzone che racconta di un, che quasi non sembra vero, e infatti potrebbeesserlo ("E ci perdiamo sempre sul più bello"). Ma diamo uno sguardo al testo completo:Quando giri intorno a meSai non mi sembra veroE forse non lo seiForse è la testa miaOgni sorriso ricordo saiQuanti sogni nel cassetto cheA volte lasciamo alle spalleNon lasciamo la vita di semprePer paura di restare da soliQuando giri intorno a meSai non mi sembra veroE forse non lo seiForse è la testa miaE oggi ritorno a teTorno ad amare almenoForse non penso piùOggi mi sento vivoE ci perdiamo sempre sul più belloSfiori il mio viso poi fuggi ridendoSiamo migliaia e migliaiaMa non ci troviamoQuando giri intorno a meSai non mi sembra veroE forse non lo seiForse è la testa miaE oggi ritorno a teTorno ad amare almenoForse non penso piùOggi mi sento vivoCercami e mi troveraiDentro le note che mai scrivereiÈ solo il tempo che scriverà il restoChe cambia se siamo diversi dal restoQuando giri intorno a meTorno a teQuando giri intorno a meTorno a teQuando giri intorno a me