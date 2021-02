Il farmacista di Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band: testo e significato Sanremo 2021

"Il farmacista" di Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band: il testo e il significato

Arrivato alla suapartecipazione al Festival, Max Gazzè ha deciso di non andare da solo in quel di Sanremo, ma insieme a lui per eseguire la canzone “” ci sarà anche la. Scopriamo quindi il testo in attesa di poter ascoltare il brano nato dall’unione di questi artisti.Come ogni anno è la Sorrisi e Canzoni a pubblicare i brani inediti dei concorrenti diE quindi da poche ore abbiamo potuto scoprire anche il testo del singolo cheporteranno sul palco del Festival: “”. Da come suggerisce il nome, il brano è una- e umoristici - ai problemi die non solo, il tutto, ovviamente, accompagnato da un(Si può fare!)Polvere d’amore,Té verde due bustineE non mi diciPiù che non ti va…Dimetisterone,Poi Norgestrel in fialePer chiuderciUna notteIn camera!Son tutteSoluzioni al naturale…AmoreMio,Vedrai che maleNon ti fa…Te le ho create io,Ma in nomeDella scienzaPer quella tua tendenzaAlla rigidità!Trifluoperazina,Stramonio e Pindololo…Un pizzicoDi Secobarbital:SomministraPrimaDi un logorroicoAssoloE via anche questaSmania di parlar!Non c’è neppureControindicazione…AmoreMio,Ti dirò comeSi staràSenzaIl pesanteTuo brusioDa conferenzaChe mi rompeL’anima!Io ho la soluzione(Si può fare!)Per un tormentoChe attanaglia,PuntoDebole o magagnaE qualsivogliaImperfezione!Per tuttoInvento,Stai tranquilla,Una bio-chimica pozione!(Ma che cos’è?)È quel miracoloChe non ho vistoMaiIn nessun’altraSe non te dopoLa cura,E stai sicuraChe stavoltaÈ quella buonaE prestoMi ringrazierai!Noci,Zafferano,Lavanda e passiflora…Poi ciMettiamoAnche del guaranà:Travasare pianoL’essenza su verdura…Contro lo shoppingÈ una favola!E per i troppiTuoi saltiD’umore,FioreDi BachE aggiungoVitamina E…Ma addizionandoDel trifoglio rossoPossoCancellartiAnche lo stress!Io ho la soluzione(Si può fare!)Per la pettegolaChe origlia…Vanità,Coda di pagliaO qualsivogliaImperfezione!Per tuttoInvento,Stai tranquilla,Una bio-chimica pozione!(Ma che cos’è?)È quel miracoloChe non ho vistoMaiIn nessun’altraSe non te dopoLa cura,E stai sicuraChe stavoltaÈ quella buonaE prestoMi ringrazierai!Ma adessoAspettaCara, c’èUn problema:Questa camicia m’incatenaUn po’…Me l’hanno strettaA forza sulla schiena…Non chiedermi perché,Io che ne so!(Si può fare!)(Ma che cos’è?)È quel miracoloChe non ho vistoMaiIn nessun’altraSe non te dopoLa cura,E stai sicuraChe stavoltaÈ quella buonaE prestoMi ringrazierai!Io ho la soluzione(Si può fare!)Per un tormentoChe attanaglia,PuntoDebole o magagnaE qualsivogliaImperfezione!Per tuttoInvento,Stai tranquilla,Una bio-chimica pozione!(Ma che cos’è?)È quel miracoloChe non ho vistoMaiIn nessun’altraSe non te dopoLa cura,E stai sicuraChe stavoltaÈ quella buonaE prestoMi ringrazierai!