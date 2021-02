Parlami di Fasma: testo e significato Sanremo 2021

“Parlami” di Fasma: il testo e il significato

Dopo aver conquistato tutti con il suo brano "" il giovane rapperrisalirà sul palco dell'Ariston per la 71esima edizione del. Dalla categoria 'Nuove proposte', però, quest'anno passerà tra ie cercherà di conquistare il podio con l'inedito "". Anche lui si è proposto l'obiettivo di portare in mondovisione l'in tutte le sue declinazioni con un testo capace di evocareEcco ile ildella canzone.Classe '96, ha ilnel sangue. Fasma è uno dei cantanti più giovani in gara nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver conquistato icon "",ai tempi della, quest'anno ha deciso di portare in scena una visione giovanile dell'amore, tra "qualche foto e qualche vestito sparso". Per il giovane artista ildovrebbe essere declinato in tutte le sue forme, tra. Per la serata del giovedì, invece, è prevista la cover de "La fine" di, resa famosa anche dalla versione fatta da. Ecco il testo.Vorrei darti la mia forza per vederti parlareNon di ciò che ti succede ma parlare di teAnche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo teNon dire non direChe ti va bene questo mondo bastardoAnche con il posto rubi il posto di un altroAnche se voglio io non posso cambiarlo,Io non sono quell'altroChe di meChe di meTi rimane solo addosso il tabaccoQualche foto e qualche vestito sparsoAnche se voglio io non posso cambiarloIo non posso cambiarloMa noi sìParlami parlamiDai ti prego tu guardamiPerché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immaginiE quindi guardami guardamiSai che adoro quegli attimiIn cui non litighiamo e siamo proprio come ci immaginiE quindi parlami parlamiDai ti prego tu parlamiPerché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immaginiE quindi guardami guardamiSai che adoro quegli attimiIn cui non litighiamo e siamo proprio come ci immaginiQuindi parlami parlamiDai ti prego tu parlamiSe vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apaticiQuindi baciami baciamiChe dai baci fantastici che mi aumentano i battitiTi prego tu salvamiDimmi come faccio a stare bene cosìNei miei giorni no tu sei l'unico sìTu che mi parlavi e mi parlavi di teE come se parlassi e parlassi di meQuegli sguardi e quelle smorfie io le ho prese da teIl modo in cui ora gridi tu l'hai preso da meE sei tu che mi ringraziMa grazie di cheGrazie a te ho tirato fuori il meglio di meParlami parlamiDai ti prego tu guardamiPerché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immaginiE quindi guardami guardamiSai che adoro quegli attimiIn cui non litighiamo e siamo proprio come ci immaginiE quindi parlami parlamiDai ti prego tu parlamiPerché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immaginiE quindi guardami guardamiSai che adoro quegli attimiIn cui non litighiamo e siamo proprio come ci immaginiQuindi parlami parlamiDai ti prego tu parlamiSe vuoi stiamo più vicini ma rendendoci apaticiQuindi baciami baciamiChe dai baci fantastici che mi aumentano i battitiTi prego tu salvami