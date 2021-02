Quando trovo te di Francesco Renga: testo e significato Sanremo 2021

“Quando trovo te” di Francesco Renga: il testo e il significato

Si chiama “” il brano con cuigareggerà quest’anno alla 71esima edizione del. La sua relazione con ladura ormai da trent’anni: nel, infatti, partecipò per la prima volta con la sua band nella categoriae il loro brano “L’uomo che ride” vinse ilEcco ile ildella canzone che porterà a Sanremo quest’anno.“Una stanza, due sedie, la cena, un film, tu che dormi sul divano, le tue cose fuori posto”. Dice così “”, il brano con cuicercherà di conquistare il podio del. Anche questa volta le sue sono: perso tra idella città in cui vive, tra ile le, trova se stesso solo quando ritrova la persona amata. In un’intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Ho sempre creduto nel potere salvifico dell'oblio, dimenticare per salvarci la vita, ma in questo brano ho messo i ricordi che vale la pena tenere”. Ecco il testo.Guarda un po’ la mia città è insonneE ha smesso di sognareCome mai nessuno ora lo ammetteGente che taglia le ombreMentre il traffico ancora riempieSpazi immensi di solitudineQuesta volta ho come l’impressioneChe la speranza abbia cambiato umore.E la mia testa non ne vuole più sapereDi stare ferma e io continuo ancora a camminareSi bagnano anche gli occhi, forse pioveE lo sguardo che segue il tragitto di un caneE va a finire cheCome sempre mi dimenticoDimentico di teSempre mi dimenticoMa poi io ti ritrovoSempre se mi guardoE intorno non c’è nienteSei lo stupore atteso, un desiderioLa verità in un mondo immaginarioSempre sempreSi confondono perfettamenteLe mie gioieInevitabilmenteSempre sempreLe ritrovo tutte quante sempreSolo quando trovo te.Questa città confondeDi luci sempre acceseDicono che tornerà sereno a fine meseIo sempre fuori stagioneE la tua testa non ne vuole più sapereDi stare ferma e quel silenzio dentro fa rumoreAll’improvviso torno a respirareUna stanza, due sedie, la cena, un filmQual è il finale?Come sempre mi dimenticoDimentico di teSempre mi dimenticoMa poi io ti ritrovoSempre se mi guardoE intorno non c’è nienteSei lo stupore atteso, un desiderioTra mille note in volo un suono nuovoSempre sempreSi confondono perfettamenteLe mie gioieInevitabilmenteSempre sempreLe ritrovo tutte quante sempreSolo quando trovo te.Tu che dormi sul divanoQuando resta sulle maniIl tuo profumoLe tue cose fuori postoQuelle scarpe sulle scaleMi portano da teCome sempre mi dimenticoDimentico di teSempre mi dimenticoMa poi io ti ritrovoSempre se mi guardoE intorno non c’è nienteSei lo stupore atteso, un desiderioLa meraviglia di ogni giorno nuovoSempre sempreSi confondono perfettamenteLe mie gioieInevitabilmenteSempre sempreLe ritrovo tutte quante sempreSolo quando trovo te.Solo quando trovoTrovo te.Guarda il video su Sanremo 2021: