Ora di Aiello: testo e significato Sanremo 2021

“Ora” di Aiello: il testo e il significato

Il cantante calabresesi presenterà a Sanremo con il brano dal titolo “”. Non è la sua prima volta sul palco del Festival, ma è il suo debutto tra i Big in gara. Per l'occasione ha scelto una canzone il cui titolo non è certo nuovo negli ambienti sanremesi, Renzo Rubini infatti portò a Sanremo nel 2014 una canzone che si intitolava proprio "Ora".Ma senza ulteriori indugi andiamo aqualcosa in più sul brano in questione.Sulla rivista Sorrisi e Canzoni sono finalmente stati pubblicati i brani inediti dei concorrenti di. E quindi abbiamo potuto scoprire anche il testo del singolo cheporterà con sé sul palco del Festival: “”. Leggendo il testo è subito intuibile come la canzone altro non sia che una, accompagnata dai rimpianti tipici che accompagnanoOra ora ora oraMi parli come alloraQuando ancora non mi conosceviPensavi le cose peggioriQuella notte io e teSesso ibuprofeneTredici ore in un lettoA festeggiare il mio santoIl giorno dopo su un treno che mi portava a casaNessuno mi aveva detto “devi tornare a scuola”Mi sono perso nel silenzio delle mie paureL’atteggiamento di uno stronzo, invece era terroreNon riuscivo a dirti che mi ricordavi di leiMi ricordavi di lui, ero fuori da pocoOra ora ora oraTe la ricordi ancoraQuella notte io e teSesso ibuprofeneAvevo il cuore malatoMa tu non lo vedeviMi tenevo le pezze gelide dietro al pettoCi tenevo a mostrarmi come un drago nel lettoMi sono perso nel silenzio delle mie paureL’atteggiamento di uno stronzo, invece era terroreNon riuscivo a dirti che mi ricordavi di leiMi ricordavi di lui ero fuori da pocoMi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciatoE mi vergogno a dirlo di solito sputo fuocoNon riuscivo a dirti che mi ricordavi di leiMi ricordavi di lui, ero fuori da pocoHo visto foto di teIl tuo compagno, una bambinaPoi quella casa l’hai finitaDovevi portarci meDovevi portarci meSesso ibuprofeneMi sono perso nel silenzio delle mie paureL’atteggiamento di uno stronzo, invece era terroreNon riuscivo a dirti che mi ricordavi di leiMi ricordavi di lui ero fuori da pocoMi sono perso nella notte, non mi hai mai abbracciatoE mi vergogno a dirlo di solito sputo fuocoNon riuscivo a dirti che mi ricordavi di leiMi ricordavi di lui, ero fuori da pocoGuarda il video su Sanremo 2021: